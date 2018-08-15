"Reis Bey" ilk kez DT sahnesinde

Açıklamaya göre, oyunun okuma provaları için ilk kez bir araya gelen ekibi ziyaret eden DT Genel Müdürü Mustafa Kurt'un oyunculara başarılar dilediği kaydedildi.

Kurt, "Yeni yazarlara, yerli eserlere çok önem veriyoruz. Öbür türlü Türk tiyatrosunun gelişmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Oyunun konusu şöyle:

"Reis Bey, ağır ceza hakimidir. Ömrü otel odalarında geçmiş yalnız, tuhaf, taş kalpli bir kanun takipçisidir. Onun nazarında merhamet, idamlık bir suçtur ve cemiyette bir ferdi korumak için bir kişiye idam gömleği giydirmekten kaçınılmamalıdır. Günün birinde annesini öldürdüğü iddiasıyla huzuruna çıkarılan bir gencin idamına karar verir. Daha sonra genci suçsuz yere idam ettiğini anlayınca, Reis Bey'in buz gibi iç dünyası gizli bir sarsıntıyla yerle bir olur."

