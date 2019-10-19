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"Reis Bey" Zeytinburnu'nda sahnelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

"Reis Bey" Zeytinburnu'nda sahnelendi

İSTANBUL (AA) - Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" adlı eseri, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluştu.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının repertuvarından kaldırılan oyun, 2019-2020 kültür ve sanat sezonu kapsamında Zeytinburnu'nda sahnelenmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, İstanbul Devlet Tiyatrosunun her ay 3 hafta boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde sahne açacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Reis Bey'in benim açımdan şöyle bir özelliği var, müsteşarken sahneye konulan bir oyuna şimdi Belediye Başkanı sıfatıyla ev sahipliği yapıyorum. Bundan açıkçası çok memnuniyet duyuyorum. Bu oyunun burada sergilenmesi için katkıda bulunan başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız olmak üzere, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ve bütün eski mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi muhteşemdiler."

- Oyun hakkında

Özer Tunca'nun yönettiği eserde "Reis Bey"i Osman Nuri Ercan canlandırıyor. İki perdeden oluşan oyunda ayrıca aralarında Çetin Azer Aras, Zafer Güllü, Selma Bayraktargil, Şemsettin Zırhlı, Sedat Keçeci ve Sevgi Tanrıverdi'nin bulunduğu birçok oyuncu rol alıyor.

Oyunun dekor tasarımında Tayfun Çebi'nin, kostüm tasarımında Funda Çebi'nin ve ışık tasarımında Çetin Atay'ın imzası bulunuyor. Müziklerini Oktay Köseoğlu'nun hazırladığı eserin dramaturgunu Orhan Karataş gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Arısoy Reis Bey" Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi

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