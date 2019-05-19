"Reis Bey"in 100. temsiline kutlama

Kurt, Reis Bey'in prömiyerinin ve sezon açılışının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapıldığını hatırlatarak, "O günden bugüne Reis Bey oyunumuz hem Ankara'da hem de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde temsiller verdi. Bugün, 19 Mayıs 1919 günü 100. temsilini yapıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak, Atatürk'ü anmak açısından, oyunumuzun Milli Mücadele'nin 100. yılına denk gelmesi çok anlamlı ve güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Opera Sahnesi'nde 100'üncü ve sezonun son temsilini yapan Reis Bey oyununun başarısını, temsil öncesinde DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyuncular pasta keserek kutladı.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Tiyatrolarında (DT) ilk kez bu sezon sahnelenen, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri "Reis Bey"in 100. temsili, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılında, DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyuncular tarafından kutlandı.

Oyunun 100. temsilini, Türk milleti açısından önemli bir günde kutlamak istediklerini söyleyen Kurt, tiyatroseverlere gelecek sezon da Reis Bey'in temsillerine devam edeceği müjdesini verdi.

Kurt, "Reis Bey, turnelerde ve Ankara'da çok büyük ilgi gördü. Yüzde 100 kapasiteyle, kapalı gişe oynamış bir oyun. Devlet Tiyatromuzun yetenekli sanatçıları oyunda görev alıyor. Deneyimli sanatçılarımız ve genç arkadaşlarımızla birlikte oyunumuz iyi bir başarı yakaladı." diye konuştu.

Devlet Tiyatrolarında Reis Bey oyununun ilk kez oynandığını ve repertuvarı zenginleştirdiğini vurgulayan Kurt, sezon repertuvarının dörtte birinin, DT'de ilk kez oyunları oynanan yazarların eserlerinden oluştuğunu söyledi.

Kurt, Türk yazarların oyunlarına gelecek sezonda da yer vermeye devam edeceklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde daha önce hiç oyunu oynanmış yazarlarımızla bir araya geleceğiz." dedi.

- Merhamet ve vicdan azabı işleniyor

Türk edebiyatının usta yazarlarından Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Reis Bey eseri, 1950'lerde masum bir genci haksız yere idam ettiren ağır ceza hakiminin yaşadığı vicdan azabını anlatıyor.

Merhamet duygusu ve vicdan hukukuna dikkat çekilen oyunda, "iyi ve kötü" gibi insanda aynı anda var olan zıtlıklar işleniyor.

Özer Tunca'nın yönettiği oyunda Reis Bey'i Osman Nuri Ercan canlandırıyor. Oyunun dekor tasarımını Tayfun Çebi, kostüm tasarımını Funda Çebi, ışık tasarımını Çetin Atay, müziklerini Oktay Köseoğlu üstleniyor.

