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"Reis Bey"in gala gösterimi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:34 | Son Güncelleme

Devlet Tiyatroları tarafından ilk kez sahneye taşınan, şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri "Reis Bey"in gala gösterimi yapıldı - Küçük Tiyatro'daki gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit izledi - Milli Savunma Bakanı Akar: - "Eser güçlü, yazar güçlü, oyuncularımız güçlü. Gayet güzel bir ortamda, gayet güzel bir eser izledik" - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt: - "Türkiye büyüdü, kültür sanatı da büyüdü. O yüzden Devlet Tiyatroları elinin ulaştığı her yere gitmeye çalışıyor. Biz aynı zamanda yerli ve milli oyunlarımızı da ön plana çıkartmak istiyoruz"

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından ilk kez sahneye taşınan, şair-yazar Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü tiyatro eseri "Reis Bey"in gala gösterimi yapıldı.

Özer Tunca'nın yönettiği oyunun Küçük Tiyatro'daki gala gösterimini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt izledi.

Kültür Turizm Bakanı Ersoy, seyirciler tarafından uzun süre alkışlanan oyunun ardından yönetmen ve oyunculara çiçek takdim etti.

- "Yerli ve milli oyunlarımızı ön plana çıkartmak istiyoruz"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, oyunun ardından yaptığı konuşmada, Türk tiyatrosunun çok değerli olduğuna, çok değerli yerli yazarların ve eserlerin bulunduğuna dikkati çekti.

Kurt, şunları kaydetti:

"Repertuvarımızı yaparken sadece Devlet Tiyatrosuna, Türkiye'nin içine repertuvar yapmıyoruz, aynı zamanda Balkanlar'a, Avrupa'ya, Türki cumhuriyetlere, Kıbrıs'a da yapıyoruz. Türkiye büyüdü, kültür sanatı da büyüdü. O yüzden Devlet Tiyatroları elinin ulaştığı her yere gitmeye çalışıyor. Biz aynı zamanda yerli ve milli oyunlarımızı da ön plana çıkartmak istiyoruz.

Devlet Tiyatrosunun 70'inci yılı. Bu sene ki hedefimiz yüzde 70 yerli yazarlarımızı Türk seyircisiyle buluşturmak. Şunu da hiç unutmuyoruz, dünyadan aşağı kalır hiçbir yanımız yok, dünyanın çok değerli, büyük yazarlarını da oynuyoruz. Türk yazarlarımızı da genç yazarlarımızı da oynuyoruz. Bu oyunumuz 70 yıllık Devlet Tiyatroları tarihinde ilk defa oynanan bir oyun. Bu çok değerli ve önemli."

Devlet Tiyatrolarının herkesi kucaklayan bir kurum olduğunu vurgulayan Kurt, oyun ekibinin 50 gün aralıksız prova yaparak Reis Bey'i sahneye taşıdığını ve üç haftadır aralıksız sahnelendiğini dile getirdi.

Kurt, tüm katılımcılara galaya katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

- "Gayet başarılı bir oyun seyrettik"

Küçük Tiyatro'dan ayrılışında basın mensuplarının "Reis Bey" oyununa yönelik sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Gayet başarılı bir oyun seyrettik. Eser güçlü, yazar güçlü, oyuncularımız güçlü. Gayet güzel bir ortamda, gayet güzel bir eser izledik." değerlendirmesinde bulundu.

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