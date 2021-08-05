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Reisi Yemin Ederek Görevine Başladı

05.08.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın sertlik yanlısı din adamı İbrahim Reisi, Perşembe günü cumhurbaşkanı olarak yemin etti

Reisi Yemin Ederek Görevine Başladı

İran’ın sertlik yanlısı din adamı İbrahim Reisi, Perşembe günü cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

60 yaşındaki Reisi’nin ülkenin dini lideri Ayetullah Hamaney’in desteğini almasından iki gün sonra Perşembe günü yemin ederek göreve başladı. Reisi, Haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zafer kazanmıştı.

İnsan hakları ihlalleri nedeniyle ABD’nin yaptırım listesinde olan Reisi, ABD’nin ülkenin petrol ihracatını kısıtlayan ve uluslararası bankacılık sisteminden dışlanmasına neden olan yaptırımlarını kaldırmak için adımlar atma sözü vermişti.

İran, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından terk edilen 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için altı dünya ülkesiyle görüşmelere devam ediyor.

Bu anlaşma altında İran uluslararası yaptırımların hafifletilmesi karşılığında ülkenin nükleer programında kısıtlama yapma sözü vermişti. Ancak Trump, ABD’yi anlaşmadan çekmiş ve İran ekonomisini felç eden yaptırımları yeniden başlatmıştı. O tarihten bu yana Tahran anlaşmadaki yükümlülüklerini delmeye başlamıştı.

İran’ın dini lideri Hamaney gibi Reisi de nükleer görüşmeleri destekliyor, ancak Reisi’nin müzakerelerde daha katı olması bekleniyor.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, İran’da nükleer politika da dahil devlet işlerinde son sözü söyleyen isim.

İranlı ve Batılı yetkililer nükleer görüşmelerde hala önemli ayrılıkların aşılması gerektiğini söylüyor. Henüz görüşmelerin yeni turunun ne zaman başlayacağı da belirsiz.

Siyasi uzmanlara göre ülkede yaşanan ekonomik sıkıntı ve halkın ekonomik darboğazdan kaynaklanan öfkesiyle Reisi’nin birinci siyasi hedefi ABD yaptırımlarının kaldırılması olacak. Son olarak İran ve Batı arasındaki ilişkiler İsrail tarafından işletilen bir tankerin Umman açıklarında arkasında İran’ın olduğu sanılan insansız hava aracı saldırısına uğraması ve iki mürettebatın hayatını kaybetmesiyle gerildi.

ABD, İsrail ve İngiltere olaydan İran’ı sorumlu tuttu. Tahran ise saldırıyı üstlenmedi, ancak güvenliğine yönelik tehditlere hemen yanıt vereceğini kaydetti.

İran Umman Denizi’nde Salı günü meydana gelen bir kaçırma olayına karıştığını da reddetti. Deniz güvenliği yetkilileri Panama bandıralı bir tankere saldırının ardında İran’ın desteklediği güçlerin olduğundan şüphelendiklerini belirtmişti. Washington da gemiyi İranlılar’ın kaçırdığını düşündüklerini ancak henüz bunu doğrulayamadıklarını kaydetmişti.

Hamaney tarafından 2019 yılında yargı erkinin lideri seçilen Reisi, 1988’de binlerce siyasi tutuklunun infaz edilmesi olayındaki sorumluluğu nedeniyle göreve gelmesinden birkaç ay sonra ABD’nin yaptırım listesine alınmıştı.

Seçimlerden bu yana Reisi ABD’nin bir yargıç olarak görevini yerine getirdiği için kendisine yaptırım uyguladığını söylüyor. Muhalifler ise Reisi’nin cumurbaşkanlığının ülkede daha fazla baskıya neden olmasından endişe ediyor.

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