"Rejim Astana'nın gündemini değiştirmeye çalışıyor"

"Bana göre kimyasal olayı uydurulmuş bir olay. Buna ilişkin çok sayıda delil var. Öncelikle o bölge klor gazıyla vurulmadı. Halep Üniversitesi Hastanesinin incelemeleri var. Gazdan etkilenenlere yapılan klinik testleri, bölgede klor kokusunun dahi olmadığını gösteriyor. Yayımlanan görsellere dikkat ettiyseniz sağlık çalışanlarının gaz maskeleri yoktu. Yine elimizdeki fotoğraflarda, klorla vurulduğu iddia edilen bölgenin yeşil bitki örtüsünü koruduğunu görüyoruz. Klor saldırısı olsaydı bitki örtüsünün tamamı zarar görürdü. Bir başka fotoğrafta rejim kanalı çalışanı maske ile sunum yaparken, yanında bir sivilin sigara içtiği görülüyor. Klor gazı saldırısı olan mahalde, sigara içilmesi mümkün değil. Bir diğer kanıt, klor gazı gözleri yaşartmaz. Ancak başka türlü zehirli gazlar yaşartır. Etkilenen insanları gözlerinin yaşardığını biliyoruz."

Muhalefet sözcüsü Asimi, "Burada rejimin bir hikaye yazmaya çalıştığını, Rusların da bu hikayeyi sahiplendiğini görüyoruz. Bunlar, Astana görüşmesi öncesi yapılıyor ve böylece görüşmelerin gündemine bir şeyler daha eklemek istiyorlar." ifadesini kullandı.

- "Rejimin İdlib'deki saldırıları gösteri"

Asimi, Astana'daki gündemle ilgili, "Bu kimyasal olayı öncesinde, Astana için masada 3 konu vardı. İdlib, anayasa ve alıkonulanlar. Ama simdi (Rusya ve rejim) yeni konular getirdiler. Türkiye'ye baskı yapmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İdlib'de rejimin ateşkes ihlallerinin sürdüğü anımsatılan Asimi, "Bunlar sadece artistik gösteriler. Biz Türkiye ve Rusya'nın anlaştığını biliyoruz. Rusya da muhaliflerin belirlenen bölgeden silahlarını çektiğini teyit etti. Zaman içinde İdlib'deki durum tamamen sakinleşecek." dedi.

- "Rejimin keyfi tutuklamaları sürüyor"

Muhalefet heyetinin toplantıda hangi konuları gündeme getireceğinin sorulması üzerine Asimi, "Bakın, örneğin Dera, tamamen rejimin eline geçtikten sonra, rejim 65 kişiyi daha alıkoydu. Akıbetleri bilinmiyor. Rejimin keyfi tutuklamaları sürüyor. Rejim, aynı 2011'deki gibi davranıyor. Benim ailem var Dera'da. Diyorlar ki bize, 'Nasıl geri döneceksiniz? Dönebilmeniz için hiçbir şey yok burada.' Bunu gündeme getireceğiz." diye konuştu.