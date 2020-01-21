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  4. Rejim güçleri Halep’in batısında yerleşim alanlarını vurdu: 9 öldü

Rejim güçleri Halep’in batısında yerleşim alanlarını vurdu: 9 öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 21:26 | Son Güncelleme

SURİYE’de rejime ait savaş uçakları tarafından akşam saatlerinde Halep ilinin batısına yapılan saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - SURİYE’de rejime ait savaş uçakları tarafından akşam saatlerinde Halep ilinin batısına yapılan saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Gün içerisine Halep’in batı kırsalına yönelik saldırılarına devam eden Esed rejimine ait savaş uçakları, akşam saatlerinde de yerleşim alanlarını vurdu. İlk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 9 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, sosyal medya hesabından olay yerinden fotoğraflar paylaştı. Saldırı sonrası çıkan yangınları söndürmeye çalışan ekipler, aynı zamanda enkaz altında kalanları kurtarmaya da çalışıyor. Saldırı bölgesinde ölenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

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