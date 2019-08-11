Rejim güçleri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bir belde ele geçirdi

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde dün başlattığı saldırılarda İdlib mutabakatını ihlal ederek bir belde ve bir tepeyi daha ele geçirdi.

Hama ilinin kuzeyinde Suriyeli muhalifler ve Rusya destekli Esed rejimi arasındaki çatışmalar devam ederken rejim güçleri İdlib’in güneyinde Hama sınırındaki Habit beldesini ve Sukeyk Tepesi'ni Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) aldı.

Geçen hafta başlattığı kara saldırıları ile Tel Meleh, Erbain, Cubbeyn, Sahr köyü ve tepesi ile Cisat köyünü ele geçiren Esed rejimi, Han Şeyhun ilçesine doğudan 11, batıdan 9 kilometre kadar yaklaşmış oldu.

-Yeni bir kuşatma alanı hamlesi

Esed rejimine bağlı güçlerin Habit beldesini ele geçirmesiyle Hama kuzeyinde uzun süredir muhaliflerin elinde bulunan Kefer Zita ve Latamine ilçelerinin kuşatma altında kalma riski oluştu.

Habit’in Esed rejimi kontrolüne geçmesiyle bölgedeki çatışmaların seyrinin değiştiğini ifade eden Suriye muhalefeti kaynakları, geçen haftaya kadar rejimin Kefer Zita ve Latamine ilçeleri arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedeflediğini ancak Sukeyk Tepesi ve Habit hamlesiyle saldırıların kuşatmaya dönme ihtimalini güçlendirdiğini belirtiyor.