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Rejim güçleri İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde saldırılarını sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

Rusya'nın hava desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kapsamlı saldırılarını sürdüren Esed rejimi, İdlib mutabakatını ihlal ederek üç noktayı daha ele geçirdi

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneyinde dün başlattığı saldırılarda İdlib mutabakatını ihlal ederek üç noktayı daha ele geçirdi.

Önceki gün Hama ilinin kuzeybatı kırsalındaki Tel Meleh, Cubbeyn ve Erbain köylerinde kontrolü sağlayan rejim, bu sabah başlattığı saldırılar ile Sahr köyü ve tepesi ile Cisat köyünü Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) aldı.

Esed rejimi Rusya’nın havadan desteklediği operasyonlar ile Kefer Zita ve Latamine ilçeleri arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Latamine ilçesini koparan rejim güçleri, bir sonraki hamlede Kefer Zita ilçesine ilerleyebilecek ve ateşkesi öngören İdlib mutabakatına rağmen iki büyük yerleşimde kontrol sağlamış olacak.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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