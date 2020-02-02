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Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimleri ele geçirmeyi sürdürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:56 | Son Güncelleme

Bölgede Rusya'nın hava desteğini alan rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplar ile muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar sürüyor - Rejim güçleri, Halep'i Lazkiye'ye Bağlayan M4 yolunun güneyinden batıya doğru yayılarak 30 köyden oluşan Cebel Zaviye dağını ele geçirmeye planlıyor - TSK, İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesine askeri konvoy göndermeye devam ediyor

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib ve Halep'te yerleşim yerlerini ele geçirmeye devam ediyor.

Rejim güçleri ile muhalif ve rejim karşıtı silahları gruplar arasında İdlib'in güneydoğu kırsalı ve Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki batı ve güney kırsalında yoğun çatışmalar sürüyor.

Rejim güçleri, Maarratünnuman ilçesinden sonra doğusundaki Muka, Marhatat ve Ermanaya köylerini de ele geçirdi.

Rejim güçleri, Halep'i Lazkiye'ye bağlayan M4 yolunun güneyinden batıya doğru yayılarak 30 köyden oluşan Cebel Zaviye dağını ele geçirmeyi planlıyor.

Bu bağlamda, Serakib'in güneyinde rejim güçleri, Ebu Cureyf, Kefer Battih ve Dadih köyleriyle Tel Krisyan ve Tel Khatra tepelerini ele geçirdi.

Böylece rejim güçleri, İdlib'in güney ve güneydoğusunda 6 köy ve 2 tepe ele geçirdi.

- Halep'in batısında şiddetli çatışmalar

Muhalif ve rejim karşıtı silahlı gruplar, Halep ilinin ilk savunma hattını kırma amaçlı batı ekseninde operasyon başlattı.

Sızmayı başaran muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ile rejim güçleri arasında sabah saatlerine kadar yoğun çatışmalar yaşandı.

Rejim güçleri saflarında büyük kayıplar oldu.

Muhalif gruplar sabah saatlerinde geri çekildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, tank yüklü tırlar, çok namlulu roketatar (ÇNRA), kapalı kasalar ve personel taşıyıcı zırhlı araçlardan oluşan yaklaşık 80-85 araçlık konvoyu İdlib'in güneydoğusunda Serakib ilçesine göndermeye devam ediyor.

- Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1800 civarında sivil can verdi.

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