"Rejim güçleri İdlib'de sivil altyapıyı hedef aldı"

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Soruşturma Komisyonu, Esed rejimi yanlısı grupların kara ve hava saldırılarıyla İdlib'de sivillerin hayatta kalması için gerekli hastaneler, marketler, okullar ve tarım kaynakları gibi temel altyapıyı tahrip ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Suriye'de insan hakları ihlallerini içeren "Suriye Arap Cumhuriyeti Bağımsız Uluslararası Araştırma Komisyonu Raporu" başlıklı Eylül 2019 raporunu yayınlandı.

Raporda, Suriye'de yaşanan savaş durumunun sivillerin yaşamını etkilemeye devam ettiği ve iç savaşın başlangıcından bu yana 13 milyon Suriyelinin yerinden edildiği notu paylaşıldı.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan İdlib mutabakatına rağmen, rejim yanlısı güçlerin İdlib, Lazkiye, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyinde kara ve hava saldırılarını artırdığına dikkat çekildi. Bu saldırılarda sivillerin hayatta kalması için gereken temel altyapının hedef alındığı ve tahrip edildiği vurgulandı.

Söz konusu raporda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve terör örgütü YPG/PKK'nın ismini kullandığı SDG'nin Deyrizor'a bağlı köy ve beldelerde geniş çaplı tahribata neden olduğu ve yüzlerce sivilin yerinden edilmesine yol açtığı tespit edildiği bildirildi. Özellikle Bagoz ilçesinde yoğunlaşan bombardıman kaçan on binlerce insanın, insani kaynakları yetersiz olanHol kapmında alıkonulduğu belirtildi.