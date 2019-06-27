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Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

Beşşar Esed rejimi güçleri, TSK'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 No'lu gözlem noktasının yakınını son iki saatte iki kez vurdu

İDLİB/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 10 No'lu ateşkes gözlem noktasının yakınını son iki saat içinde iki kez hedef aldı.

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesindeki 10 No'lu gözlem noktasının yakınını top ve havan atışlarıyla son iki saat içinde iki kez vurdu.

Saldırı neticesinde maddi hasar oluştuğu ve noktadaki yangının sürdüğü öğrenildi.

TSK, dün gece söz konusu noktaya zırhlı araç, personel taşıyıcı, ağır silah ve mühimmattan oluşan takviye güç göndermişti.

Rejim, söz konusu bölgeyi 29 Nisan'da, 4, 12, 31 Mayıs ve 8 Haziran'da da hedef almıştı.

TSK'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Astana anlaşmaları çerçevesinde kurduğu 12 adet gözlem noktası mevcut.

TSK'nin ateşkes gözlem misyonu için konuşlandığı noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi unsurları ve İran destekli yabancı gruplar bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
gözlem noktası İdlib

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