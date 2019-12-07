HABER

Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2019 21:18 | Son Güncelleme

Suriye rejim güçleri ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib’e düzenlediği hava saldırılarında 8’i çocuk, 20 sivil hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Suriye rejim güçleri ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de 2 pazar yeri de dahil olmak üzere birçok yerleşim noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 8’i çocuk, 20 sivil hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Bölgede hava saldırılarının devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.

25 BİN SİVİL SINIRA YAKIN BÖLGELERE KAÇTI

Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.

(DHA / AA)

Bu da oldu! İneğe trafik cezası kesildiBu da oldu! İneğe trafik cezası kesildi
Peter Handke: Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazara verilmesi neden tartışma yarattı?Peter Handke: Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazara verilmesi neden tartışma yarattı?
Milosevic Hayranı Yazara Nobel Verilmesine Tepkiler BüyüyorMilosevic Hayranı Yazara Nobel Verilmesine Tepkiler Büyüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye hava saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

Kılıçdaroğlu'nun acı günü!

'Selahattin Demirtaş çok öfkeli ve üzgün'

'Selahattin Demirtaş çok öfkeli ve üzgün'

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Kerimcan Durmaz'dan sokak ortasında kalça dansı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Esra Erol'da skandal olay! Çocuğun babası üçüncü adam da çıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehir Üniversitesi açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

İngiltere bu olayı konuşuyor! 'O bir kahraman değil, engelli bir kızı öldürdü'

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'tan 'İran ile tutuklu takası'na ilişkin açıklama

Trump'tan 'İran ile tutuklu takası'na ilişkin açıklama

Eva Morales'ten flaş karar! Küba'ya gitti

Meksika'ya sığınmıştı! Flaş Küba kararı

Trump: Meksikalı uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi sürecini beklemeye alıyoruz

Trump: Terör örgütü ilan edilmesi sürecini beklemeye alıyoruz!

Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü meydanda bıçaklanan gazeteci öldü

Irak'ta sular durulmuyor! Bir gazeteci öldürüldü

Trump, Pensacola'daki saldırının ardından Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Son dakika! Irak'ta göstericilere ateş açıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.