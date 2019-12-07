Rejim güçleri İdlib'i bombaladı: 20 ölü, 50 yaralı

Suriye rejim güçleri ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib'de 2 pazar yeri de dahil olmak üzere birçok yerleşim noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 8’i çocuk, 20 sivil hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

Bölgede hava saldırılarının devam ettiği ve ölü sayısının artabileceği bildirildi.

25 BİN SİVİL SINIRA YAKIN BÖLGELERE KAÇTI

Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son bir haftada yerinden edilen 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı.

(DHA / AA)



