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Rejim güçleri köşeye sıkıştı: Reşit olmayanlar zorla askere alınıyor! "Konuşmaya korkuyorlar"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
05.12.2024 17:36
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Suriye'de 27 Kasım'dan beri devam eden çatışmalarda muhalifler önemli ilerlemeler kaydediyor. Son olarak Hama'da önemli ilerleme kaydederek şehri alan muhaliflere karşı Suriye rejimi de yeni hamleler başlattı. Rejime bağlı güçler başkent Şam ve etrafındaki birçok bölgede reşit olmayanlar dahil birçok erkeği zorla silah altına almaya başladı.

Rejim güçleri köşeye sıkıştı: Reşit olmayanlar zorla askere alınıyor! "Konuşmaya korkuyorlar"

Suriye'de rejim karşıtı muhaliflere karşı zor günler geçiren rejim güçleri köşeye sıkıştı. Rejim güçleri Şam'ın Yelda, Beyt Sahm ve Doğu Guta bölgelerinde evlere baskınlar düzenleyerek kurdukları kontrol noktalarında denetim yapıyor. Rejime bağlı güçler, bu uygulamalarla reşit olmayan gençler de dahil, erkekleri alıkoyarak askerliğe zorluyor.

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REŞİT OLMAYAN ERKEKLER ZORLA SİLAH ALTINA ALINIYOR

Onedio'da yer alan habere göre, Rejime bağlı askeri polis, Baas taburları ve istihbarat güçleri tarafından yapılan baskınlarda, henüz reşit olmayanların yanı sıra askerlik çağına gelmiş ya da yedek asker olan erkeklerin, evlerinden alınarak askeri tesislere ve toplanma noktalarına götürüldüğü öğrenildi.

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Alıkoymalar bu bölgelerde kurulan kontrol noktalarında da yapılırken, Doğu Guta'da bu yolla alıkonulan yaklaşık 1700 erkek olduğu belirtiliyor.

Halep'in rejim karşıtı silahlı grupların kontrolüne geçmesinin ardından Halep'in köylerinden kaçarak Şam'a gidenler de rejim güçleri tarafından alıkoyuluyor.

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SAYININ ARTMASI BEKLENİYOR

Ayrıca Şam şehir merkezinde çok sayıda erkeğin zorla silah altına alındığı ifade edilirken merkezde alıkonulanların sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmuyor. Şam'ın batı ve doğu kırsalı ile güney bölgesinde 400'den fazla köy bulunuyor ve zorla silah altına alınan erkeklerin sayısının artması bekleniyor.

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Kaynaklar, mağdurların yaşananlara korkudan ses çıkaramadığını ve tepki gösteremediğini aktararak çocukları zorla askere alınan ebeveynlerin de rejim güçlerine karşı çıkamadığı bilgisini paylaştı.

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"KONUŞMAYA KORKUYORLAR"

Baskınların halk üzerinde büyük korku ve endişeye neden olduğunu belirten kaynaklar, 'İnsanlar konuşmaya ya da bir şey yapmaya cesaret edemiyor. Alıkoyulanlar doğrudan askeri tesislere ya da Dıreyc gibi toplama noktalarına gönderiliyor, hepsi zorunlu askerlik için alınıyor' dedi.

Kaynaklar, Şam sakinlerinin de yaşananlar nedeniyle evlerinden çıkmaya çekindiğini, sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını belirtti.

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Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin, bölgede ekonomik koşulların daha da kötüleşmesine neden olduğu da ifade ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam esad
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