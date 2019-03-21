Rejim güçleri sivilleri hedef aldı: 3’ü çocuk 4 ölü

Suriye rejim güçlerinin gece saatlerinde İdlib kırsalındaki Baki köyü civarına düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Esad rejiminin sivillere yönelik katliamları devam ediyor. İdlib’in güneyinde bulunan Baki köyü civarına yapılan hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivil hayatını kaybetti. Sivil savunma ekiplerince yapılan açıklamada, 6 sivilin de yaralandığı ve Sahra Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Bombardımanla birlikte birçok köy boşaltılırken, insanlar soğuk geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

