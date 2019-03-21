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Rejim güçleri sivilleri hedef aldı: 3’ü çocuk 4 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

Suriye rejim güçlerinin gece saatlerinde İdlib kırsalındaki Baki köyü civarına düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.Esad rejiminin sivillere yönelik katliamları devam ediyor.

Suriye rejim güçlerinin gece saatlerinde İdlib kırsalındaki Baki köyü civarına düzenlediği hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivil hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Esad rejiminin sivillere yönelik katliamları devam ediyor. İdlib’in güneyinde bulunan Baki köyü civarına yapılan hava saldırısında 3’ü çocuk 4 sivil hayatını kaybetti. Sivil savunma ekiplerince yapılan açıklamada, 6 sivilin de yaralandığı ve Sahra Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.
Bombardımanla birlikte birçok köy boşaltılırken, insanlar soğuk geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı.

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