Rejim Güçleri Suriye’nin Kuzeybatısında İki Köyü Ele Geçirdi

Son 3 ay içinde Suriye’nin kuzey batısında tırmanan çatışmalarda 400’den fazla sivil hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’ne göre 440 bin kişi de bölgeden göç etmek zorunda kaldı.

Muhalif bir komutan da rejim karşıtı güçlerin ağır bombardımanın ardından El Cabin köyünden çekildiğini doğruladı. Şam yanlısı El Vatan gazetesi Suriye ordusunun bölgede ilerlediğini, Suriye ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının da hazırlık amacıyla bölgenin ateş altına alınmasının ardından rejim karşıtı güçlere ait hedefleri vurduğunu yazdı.

Suriye’de rejim karşıtı güçler, Hama’nın kuzeyindeki El Cabin ve Tel Melah köylerini Haziran ayı başlarında, bölgede Nisan ayı sonlarından bu yana Rusya’nın desteğiyle operasyon yürüten rejim güçlerine karşı başlattıkları saldırı sırasında ele geçirmişti.

Suriye’de Rusya destekli Esat rejimi güçleri ülkenin kuzeybatısında iki köyün kontrolunu ele geçirdi. Suriye’de sahadaki gelişmeleri takip eden ve muhaliflere yakın olan Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre rejim karşıtı güçler bölgeden çekilmek zorunda kaldı.

Örgüte göre hala devam eden bombardıman ve hava harekatında kullanılan silahlar arasında varil bombası gibi ayrım gözetmeyen silahlar da kullanılıyor. Helikopterlerden atılan varil bombalarını sekiz yıldır devam eden Suriye iç savaşında rejimin sıklıkla kullandığı kayıtlara geçmişti.

Rejimin son operasyonunda hedef alınan bölge, “Suriye’nin her santimini geri almaya yemin eden” Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat’a karşı isyanın son kalelerinden biri. Ancak rejim son operasyonda önemli kazanımlar elde etmeyi başaramadı.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde daha önce Nusra Cephesi olarak bilinen Tahrir El Şam örgütü hakim. Tahrir El Şam Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terör örgütü listesinde yer alıyor.

Bölgede Türkiye’nin desteklediği gruplar da varlık gösteriyor.

Suriye rejimi son dönemde yürüttüğü operasyonu rejim karşıtı grupların ateşkes anlaşmalarını ihlal etmesine karşılık olarak başlattığını savunuyor.

