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‘Rejim Güçleri Suriye’nin Kuzeybatısında İlerliyor’

13.05.2019 23:18 | Son Güncelleme

Suriye’de hükümet yanlısı medya kuruluşları, rejim güçlerinin ülkede muhaliflerin son kalesi olan kuzeybatıdaki İdlib vilayetinde Havaş ve Cebriye köylerini ele geçirdiğini bildirdi

‘Rejim Güçleri Suriye’nin Kuzeybatısında İlerliyor’

Suriye’de hükümet yanlısı medya kuruluşları, rejim güçlerinin ülkede muhaliflerin son kalesi olan kuzeybatıdaki İdlib vilayetinde Havaş ve Cebriye köylerini ele geçirdiğini bildirdi.

Rejim güçleri geçen aydan itibaren bölgeye saldırılar düzenliyor. Saldırılarda şimdiye kadar onlarca kişi hayatını kaybetti, 150 binden fazla kişi de yerlerinden oldu.

Bölge Suriye rejim güçlerinin geçen hafta kontrolunu ele geçirdiği stratejik Kefrenbude kasabasının yakınında yer alıyor.

İdlib’in büyük kısmı El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir El Şam grubunun kontrolu altında bulunuyor.

Bu arada Suriyeli muhalifler de rejim güçlerine karşı saldırıyla yanıt verdiklerini açıkladı.

Muhalif grup Ceyş El İzze, Hama’nın kuzeyindeki kırsal bölgenin hedef alındığı bir askeri operasyonun muhalifler tarafından başlatıldığını, operasyona Tahrir el Şam ve Türkiye’nin desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin de dahil olduğunu bildirdi.

Suriye devlet medyası, rejim güçlerinin bu bölgedeki saldırıları püskürttüğünü belirtti.

Öte yandan İngiltere, Almanya ve Fransa 120’den fazla sivilin hayatını kaybettiği Suriye’nin kuzeybatısındaki yeni şiddet dalgasının sona ermesi çağrısı yaptı.

Suriye hükümeti son operasyonlarını 2017 yılının Mayıs ayında Türkiye, Rusya ve İran tarafından ‘Gerginliği Azaltma Bölgesi’ olarak ilan edilen bölgeye yönelik yürütüyor.

İsyancılar ve ordu arasındaki bu son çatışmalar, Rusya ve Türkiye arasında Eylül ayında yapılan ateşkesi tehlikeye atıyor. İsyancıların ellerindeki bölge İdlib vilayetinin büyük kısmını ve ülkenin kuzeybatı ucundaki Hama’nın bir bölümünü kapsıyor. Bu alanlar sekiz yıldır süren iç savaşta hükümet karşıtı muhaliflerin elindeki son bölgeler konumunda bulunuyor.

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