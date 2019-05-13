‘Rejim Güçleri Suriye’nin Kuzeybatısında İlerliyor’

Suriye’de hükümet yanlısı medya kuruluşları, rejim güçlerinin ülkede muhaliflerin son kalesi olan kuzeybatıdaki İdlib vilayetinde Havaş ve Cebriye köylerini ele geçirdiğini bildirdi.

Rejim güçleri geçen aydan itibaren bölgeye saldırılar düzenliyor. Saldırılarda şimdiye kadar onlarca kişi hayatını kaybetti, 150 binden fazla kişi de yerlerinden oldu.

Bölge Suriye rejim güçlerinin geçen hafta kontrolunu ele geçirdiği stratejik Kefrenbude kasabasının yakınında yer alıyor.

İdlib’in büyük kısmı El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir El Şam grubunun kontrolu altında bulunuyor.

Bu arada Suriyeli muhalifler de rejim güçlerine karşı saldırıyla yanıt verdiklerini açıkladı.

Muhalif grup Ceyş El İzze, Hama’nın kuzeyindeki kırsal bölgenin hedef alındığı bir askeri operasyonun muhalifler tarafından başlatıldığını, operasyona Tahrir el Şam ve Türkiye’nin desteklediği Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin de dahil olduğunu bildirdi.

Suriye devlet medyası, rejim güçlerinin bu bölgedeki saldırıları püskürttüğünü belirtti.