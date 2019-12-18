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Rejim güçleri ve Rus uçakları İdlib’i vurdu: 2 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 16:37 | Son Güncelleme

Suriye’de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib’in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.Suriye’de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib’in Maaret el Numan ilçesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Suriye’de Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib’in Maaret el Numan ilçesine düzenlediği saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.
Suriye’de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib’in Maaret el Numan ilçesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri, saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 2’si çocuk 5 sivilin yaralandığını bildirdi. Yaralıların sivil savunma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının, dün İdlib’in gerginliği azaltma bölgesindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 24 sivil hayatını kaybetmiş, 22 kişi de yaralanmıştı.

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