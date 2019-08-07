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Rejim güçlerinden İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde geniş çaplı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle kapsamlı saldırılar düzenlediği İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde toprak ele geçirmeyi sürdürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneybatısında başlattığı kapsamlı saldırılarda İdlib mutabakatını ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor.

Esed rejimi, Rusya'nın havadan desteğiyle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin güneybatısında son iki haftadır düzenlediği saldırılara hız verdi.

Önce Hama ilinin kuzeybatı kırsalındaki Tel Meleh ve Cubbeyn köylerini ele geçiren rejim, dün gece geç saatlerde yoğun çatışmalar neticesinde Erbain köyünü de Özgür Suriye Ordusu'ndan (ÖSO) aldı.

Rejim güçleri, halihazırda Zekat köyüne yönelmiş durumda. Köyün içlerine kadar ilerleyen rejim güçleri, Zekat'ı da ele geçirmesi halinde, Kefer Zita ve Latamine ilçeleri arasındaki bağlantıyı da kesmiş olacak.

Latamine ilçesini koparan rejim güçleri, bir sonraki hamlede Kefer Zita ilçesine ilerleyebilecek ve ateşkesi öngören İdlib mutabakatına rağmen iki büyük yerleşimde kontrol sağlamış olacak.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlem evinden yapılan açıklamada, Rusya'ya ait savaş uçaklarının Zekat köyüne saldırmayı sürdürdüğü bildirildi.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 750 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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Esed rejimi İdlib saldırı

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