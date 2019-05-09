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Rejim güçlerinden "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 13:16 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde bazı noktaları hedef alan sınırlı saldırılarının kapsamını genişletti

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında başlattıkları operasyonda İdlib mutabakatını ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmındaki Kefrenbude ilçesine ve Taş Tepesi bölgesine dün başlattığı operasyonla söz konusu iki bölgeyi gece saatlerine kadar süren şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdi.

Karadan ilerleyen rejim güçlerine havadan Rus savaş uçakları da destek verdi.

Öte yandan söz konusu bölgeyi ele geçirdikten sonra rejim güçlerinin, Hama'nın Madik Kalesi bölgesine doğru saldırı başlattığı öğrenildi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi sözcüsü Naci Mustafa, "Esed rejimi Madik Kalesi'ni karadan ve havadan yoğun ateş altına aldı. Daha önceden Madik Kalesi bölgesinin bir kısmında bir üs bölgesi bulunan rejim güçleri de muhaliflerin ikmal yollarını vurmaya başladı. Şu anda Madik Kalesi bölgesinde rejim güçleri ile çatışıyoruz." dedi.

Rejim güçlerinin, Madik Kalesi bölgesini ele geçirdikten sonra, hemen yakınındaki Kirkat, Tel Havvaş, Tüveyne, El Habit ve Şeria köylerine yöneleceği tahmin ediliyor.

Esed rejimi, Hama'nın kuzey kırsalındaki El Çenabire köyünü ve stratejik Osman Tepesi'ni de iki gün önce ele geçirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'de o dönemki adıyla Astana olan Nur Sultan'daki toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları nedeniyle söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Rusya ve İran'ın da bölgedeki ateşkesi koruma yükümlülüğü bulunuyor.

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Esed rejimi ilerleme saldırı

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