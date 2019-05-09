Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi sözcüsü Naci Mustafa, "Esed rejimi Madik Kalesi'ni karadan ve havadan yoğun ateş altına aldı. Daha önceden Madik Kalesi bölgesinin bir kısmında bir üs bölgesi bulunan rejim güçleri de muhaliflerin ikmal yollarını vurmaya başladı. Şu anda Madik Kalesi bölgesinde rejim güçleri ile çatışıyoruz." dedi.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmındaki Kefrenbude ilçesine ve Taş Tepesi bölgesine dün başlattığı operasyonla söz konusu iki bölgeyi gece saatlerine kadar süren şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdi.

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nin güney kısmında başlattıkları operasyonda İdlib mutabakatını ihlal ederek toprak ele geçirmeye devam ediyor.

Rejim güçlerinin, Madik Kalesi bölgesini ele geçirdikten sonra, hemen yakınındaki Kirkat, Tel Havvaş, Tüveyne, El Habit ve Şeria köylerine yöneleceği tahmin ediliyor.

Esed rejimi, Hama'nın kuzey kırsalındaki El Çenabire köyünü ve stratejik Osman Tepesi'ni de iki gün önce ele geçirmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'de o dönemki adıyla Astana olan Nur Sultan'daki toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları nedeniyle söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Rusya ve İran'ın da bölgedeki ateşkesi koruma yükümlülüğü bulunuyor.

