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"Rejim hiçbir zaman Golan'ı geri almak istemedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa: - "Rejim hiçbir zaman Golan'ı geri almak istemedi. Halka karşı dış tehdit kozu olarak kullandı" - "Beşşar Esed rejimi, uluslararası arenada bu toprakları politik olarak hiç savunmadı. İsrail'in sınır koruyucu görevini yıllar boyunca yerine getirdi"

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflerin çatı askeri kuruluşu ve ÖSO bileşeni Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, Esed rejiminin hiçbir zaman Golan Tepeleri'ni geri almak istemediğini ve bu durumu iç ayaklanmaları bastırmak için kullandığını söyledi.

Mustafa, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin tam olarak tanınmasının zamanının geldiği" açıklamasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın açıklamalarını kınadıklarını belirten Mustafa, açıklamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Mustafa, baba Hafız Esed'i Golan Tepeleri'ni "gizli bir anlaşmayla İsrail'e satmakla" suçlayarak "Beşşar Esed rejimi, uluslararası arenada bu toprakları politik olarak hiç savunmadı. İsrail'in sınır koruyucu görevini yıllar boyunca yerine getirdi." dedi.

Esed rejiminin, ülkedeki halk ayaklanmasının İsrail'le ilgili olduğu iddiasını sürekli savunduğunun altını çizen Mustafa, "Rejim Suriye'nin genelinde ayaklanmaları bastırmak için böyle iddialar ortaya attı. Ancak topraklarımızı işgal eden rejime karşı hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

Mustafa, "Rejim hiçbir zaman Golan'ı geri almak istemedi. Halka karşı dış tehdit kozu olarak kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

- Golan Tepeleri

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye Türkmen Meclisi, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) da ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin tanınması çağrısını kınamıştı.

Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana İsrail işgali altında.

İsrail, 1981'de Golan Tepeleri'ni tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamış ancak uluslararası toplum bu kararı tanımamıştı.

ABD Başkanı Trump önceki gün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(1967 işgalinden) 52 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölgesel istikrar ve İsrail'in güvenliği için kritik derecede stratejik öneme sahip olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tam olarak tanımasının zamanı geldi." ifadelerini kullanmıştı.

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İdlib Trump Ulusal Özgürleştirme Cephes

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