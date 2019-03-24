"Rejim hiçbir zaman Golan'ı geri almak istemedi"

İDLİB (AA) - EŞREF MUSA/BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflerin çatı askeri kuruluşu ve ÖSO bileşeni Ulusal Özgürleştirme Cephesi Sözcüsü Naci Mustafa, Esed rejiminin hiçbir zaman Golan Tepeleri'ni geri almak istemediğini ve bu durumu iç ayaklanmaları bastırmak için kullandığını söyledi.

Mustafa, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğinin tam olarak tanınmasının zamanının geldiği" açıklamasının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın açıklamalarını kınadıklarını belirten Mustafa, açıklamaların uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi.

Mustafa, baba Hafız Esed'i Golan Tepeleri'ni "gizli bir anlaşmayla İsrail'e satmakla" suçlayarak "Beşşar Esed rejimi, uluslararası arenada bu toprakları politik olarak hiç savunmadı. İsrail'in sınır koruyucu görevini yıllar boyunca yerine getirdi." dedi.

Esed rejiminin, ülkedeki halk ayaklanmasının İsrail'le ilgili olduğu iddiasını sürekli savunduğunun altını çizen Mustafa, "Rejim Suriye'nin genelinde ayaklanmaları bastırmak için böyle iddialar ortaya attı. Ancak topraklarımızı işgal eden rejime karşı hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.