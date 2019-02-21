HABER

Rejim, İdlib ve Hama'da 38 sivili öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Esed rejimi güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisindeki İdlib ve Hama illerine 12-20 Şubat'ta saldırılarını yoğunlaştırdı - Saldırılarda toplam 38 sivil öldü, 100 sivil yaralandı

İDLİB/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki yerleşimlere, 12-20 Şubat'ta yoğunlaştırdığı saldırılarda, 38 sivil yaşamını yitirdi, 100 sivil yaralandı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimi güçlerinin, Hama ilinde muhaliflerin kontrolündeki yerleşimlere 12-20 Şubat'ta düzenlediği saldırılarda 2'si kadın 3 sivilin öldüğünü, 5'i kadın, 5'i çocuk olmak üzere 25 sivilin yaralandığını söyledi.

Sivil Savunma'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada da Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, söz konusu dönemde İdlib kırsalındaki sivil yerleşimlerde 11'i kadın, 13'ü çocuk 35 kişiyi öldürdüğü, 9'u kadın, 22'si çocuk 75 sivili yaraladığı kaydedildi.

İdlib ve Hama illerine 9 gün içerisinde düzenlenen saldırılarda 13'ü kadın 13'ü çocuk olmak üzere toplam 38 sivil öldü, 14'ü kadın 27'si çocuk olmak üzere toplam 100 sivil yaralandı.

Saldırılarda hedef alınan yerleşimlerde büyük çaplı maddi zararların meydana geldiği belirtilen açıklamada, İdlib'in Han Şeyhun ilçesine düzenlenen bombardımanlarda 3 okulun hedef alındığı, bir fırının kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda sivilin evlerini terk ederek, nispeten daha güvenli bölgelere göç ettiği aktarıldı.

- "Bu saldırılar savaş suçudur"

Açıklamada, "Son dönemde tırmanan ve sivil yerleşimleri hedef alan bu saldırılar savaş suçudur. Garantör ülkelerin vardığı ateşkesin ihlalidir. Siyasi süreci engellemektedir." ifadeleri yer aldı.

İdlib'deki yaklaşık 4 milyon sivilin korunması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, garantör ülkelere rejim güçlerine baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına ara vermedi. Askeri muhalifler ise 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakatın öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

Bunu yiyen bir daha bırakmıyor! Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!
Palandöken'de Koç Spor Fest Kış OyunlarıPalandöken'de Koç Spor Fest Kış Oyunları
Afrin şehidinin ismi okula verildiAfrin şehidinin ismi okula verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esed Hama İdlib rejim güçleri SMDK

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

Kars'ta zorlu tatbikat! Yabancı askerler heyecanla izledi

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD'dan deprem açıklaması! 'Herkes hisseder, korku verir'

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza!

Korkunç görüntü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çanakkale Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü? Bakan Kurum açıkladı

Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.