"Rejim İdlib'de silahsızlanma bölgesinde sivilleri öldürdü"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere saldırılarını sürdürerek insani kayıplara yol açtığını vurguladı.

Komisyon raporunda, Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatı ile İdlib'deki gerilimi düşürmede önemli rol oynadığını belirtildi.

Raporda, rejim güçlerinin İdlib ile batı Halep bölgesindeki sivil yerleşimlere saldırılarına devam ettiği vurgulanarak, sivillere zarar gelmemesi için herhangi bir önlem almadıklarına işaret edildi.

Rejimin, kontrolüne geçen bölgelerde zorla alıkoyma, ortadan kaybolmalara yol açma ve geri dönenlere zorluk çıkarmaya devam ettiğinin belirtildiği raporda, bu eylemlerin şimdiye dek "binlerce Suriyeli sivilin ölümüne yol açtığı" ifade edildi.

Raporda rejim güçlerinin ülkenin güneyinde kontrolü ele geçirdikten sonra ağustos 2018'de kuzeye yöneldiği anımsatılarak, ağustos ve eylülde hastanelerin ve sivil nüfuslu yerleşimlerin hedef alındığı vurgulandı.

BM raporunda, "(Rejim güçleri İdlib'de) Silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü." denildi.