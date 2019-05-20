"Komitenin çalışma kuralları konusunda nerdeyse anlaşmaya vardık. Yeni anayasa görüşmelerine katılacak kişilerin isimleri üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşme sırasında, anayasa komitesinin kurulmasının yakın olduğunu ve işe başlayacağını dile getirdik. Şu an için belli bir tarih yok ancak yakın olduğunu düşünüyorum."

Hariri, "Bütün taraflar 2012 yılındaki Cenevre Deklarasyonu ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 2254 sayılı kararını kabul ediyor. Anayasa komitesinin oluşturulması tek başına siyasi çözüm değil ancak siyasi çözümün başlangıcıdır." diye konuştu.

MYK Başkanı Hariri, Suriye Anayasa Komitesi oluşturulması için yapılan görüşmelerde gelinen nokta ve Esed rejiminin İdib'e saldırıları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hariri, komitedeki bazı sorunların çözümünde sona yaklaşıldığını belirterek "Anayasa komitesindeki tek ihtilaflı konu BM listesinden silinen 6 kişinin yerine kimin yer alacağı konusudur. Görüşmeler sürüyor. BM listesinin tarafsız ve dengeli olmasını temenni ederiz. Eğer isimler ve usuller üzerinde anlaşma sağlanırsa, komitenin oluşturulmasının ilanına ilişkin herhangi bir engel kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

-"Siviller hedef alınmaktadır"

MYK Başkanı Hariri, siyasi görüşmeler yaklaştıkça rejim saldırılarının arttığına işaret ederek "Beşşar Esed rejimi, siyasi çözümden kaçarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılar düzenliyor. Bölge düşerse siyasi çözüm süreci başlamadan bitecektir. Sahadaki olumsuz olaylar siyasi süreci etkileyecektir. Rejim İdlib'deki operasyonlarını durdurmazsa, siyasi çözümden bahsetmek zorlaşacaktır." diye konuştu.

Rusya'nın Esed rejimine 2015'ten beri askeri destek verdiğini anımsatan Hariri, "Gerginliği azaltma bölgelerinde terör bahane edilerek siviller ve altyapı kasıtlı ve sistematik olarak uçak ve ağır silahlarla hedef alınmaktadır. Terör adı altında, Türkiye ve askeri gruplara baskı yapmak istiyorlar. Türkiye, İdlib'e askeri operasyonun durması için büyük çaba sarf ediyor. Türkiye ve muhalifler, sivillerin korunması için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.