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"Rejim İdlib'deki operasyonlarını durdurmazsa, siyasi çözümden bahsetmek zorlaşacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu MYK Başkanı Nasır Hariri: - "Beşşar Esed rejimi, siyasi çözümden kaçarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılar düzenliyor. Bölge düşerse siyasi çözüm süreci başlamadan bitecektir" - "Rejim İdlib'deki operasyonlarını durdurmazsa, siyasi çözümden bahsetmek zorlaşacaktır" - "Türkiye, İdlib'e askeri operasyonun durması için büyük çaba sarf ediyor. Türkiye ve muhalifler, sivillerin korunması için çalışıyor" -"İdlib'deki felaket anlatılamaz. Yüz binlerce sivil ikinci kez yerlerinden oldu"

İSTANBUL (AA) - MUHAMMED ŞEYH YUSUF/ADHAM KAKO- Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Heyetinin (MYK) Başkanı Nasır Hariri, "Beşşar Esed rejimi, siyasi çözümden kaçarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılar düzenliyor. Bölge düşerse siyasi çözüm süreci başlamadan bitecektir." dedi.

MYK Başkanı Hariri, Suriye Anayasa Komitesi oluşturulması için yapılan görüşmelerde gelinen nokta ve Esed rejiminin İdib'e saldırıları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hariri, "Bütün taraflar 2012 yılındaki Cenevre Deklarasyonu ve Birleşmiş Milletlerin (BM) 2254 sayılı kararını kabul ediyor. Anayasa komitesinin oluşturulması tek başına siyasi çözüm değil ancak siyasi çözümün başlangıcıdır." diye konuştu.

Anayasa komitesinin oluşturulması konusunda büyük aşama kaydedildiğini söyleyen Hariri, şunları dile getirdi:

"Komitenin çalışma kuralları konusunda nerdeyse anlaşmaya vardık. Yeni anayasa görüşmelerine katılacak kişilerin isimleri üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşme sırasında, anayasa komitesinin kurulmasının yakın olduğunu ve işe başlayacağını dile getirdik. Şu an için belli bir tarih yok ancak yakın olduğunu düşünüyorum."

Hariri, komitedeki bazı sorunların çözümünde sona yaklaşıldığını belirterek "Anayasa komitesindeki tek ihtilaflı konu BM listesinden silinen 6 kişinin yerine kimin yer alacağı konusudur. Görüşmeler sürüyor. BM listesinin tarafsız ve dengeli olmasını temenni ederiz. Eğer isimler ve usuller üzerinde anlaşma sağlanırsa, komitenin oluşturulmasının ilanına ilişkin herhangi bir engel kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

-"Siviller hedef alınmaktadır"

MYK Başkanı Hariri, siyasi görüşmeler yaklaştıkça rejim saldırılarının arttığına işaret ederek "Beşşar Esed rejimi, siyasi çözümden kaçarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yoğun saldırılar düzenliyor. Bölge düşerse siyasi çözüm süreci başlamadan bitecektir. Sahadaki olumsuz olaylar siyasi süreci etkileyecektir. Rejim İdlib'deki operasyonlarını durdurmazsa, siyasi çözümden bahsetmek zorlaşacaktır." diye konuştu.

Rusya'nın Esed rejimine 2015'ten beri askeri destek verdiğini anımsatan Hariri, "Gerginliği azaltma bölgelerinde terör bahane edilerek siviller ve altyapı kasıtlı ve sistematik olarak uçak ve ağır silahlarla hedef alınmaktadır. Terör adı altında, Türkiye ve askeri gruplara baskı yapmak istiyorlar. Türkiye, İdlib'e askeri operasyonun durması için büyük çaba sarf ediyor. Türkiye ve muhalifler, sivillerin korunması için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hariri, İdlib'e yapılan yoğun saldırılar nedeniyle onlarca sivilin can verdiğini belirterek "İdlib'deki felaket anlatılamaz. Yüz binlerce sivil ikinci kez yerlerinden oldu." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeyi de değerlendiren Hariri, "Neler olup bittiğini gerçek ve net bir şekilde anlamak ve saldırıları durdurmak için ortak çabaları koordine etmek üzere çok faydalı ve önemli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Hariri, "Rejim, depoladığı silahlarla 40 yıldır sistematik şekilde terör estirdi. İran destekli terörist milisler ve SDG gibi ayrılıkçı terör örgütlüleri Suriye halkına karşı terör uygulamaktadır." ifadesini kullandı.

Suriye'de yüz binlerce kişinin rejim hapishanelerinde tutuklu olduğunu söyleyen Hariri, "BM kararları, tüm tarafların alıkoyduğu tutukluların serbest kalmasını öngörmüştü. Ancak son dönemde bu konuda hiçbir gelişme olmadı." diye konuştu.

Hariri, rejimin alıkoyduklarını serbest bırakması için çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

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