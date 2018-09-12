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Rejim, İdlib'in güneyini karadan vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

SURİYE'de Esad rejimi, Türkiye sınırındaki İdlib'in güneyinde bulunan yerleşim yerlerini karadan topçu atışlarıyla ateş altına aldı.

İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE'de Esad rejimi, Türkiye sınırındaki İdlib'in güneyinde bulunan yerleşim yerlerini karadan topçu atışlarıyla ateş altına aldı.
Rusya ile birlikte günlerdir hedef alınan İdlib'in güneyindeki Temanie kasabası ve Han Şeyhun yakınlarındaki Hazanat bölgesi, bugün sabah saatlerinden itibaren Esad güçlerince karadan ateş altına alındı. Top atışlarıyla vurulan bölgelerde duman yükselirken, yerel kaynaklar, yaralı ve ölü sayısına ilişkin henüz net bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.

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