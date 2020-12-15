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Rejim Muhalifi İranlı’nın Kaçırılmasıyla İlgili 9 Tutuklama

15.12.2020 00:34 | Son Güncelleme:
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Rejim Muhalifi İranlı’nın Kaçırılmasıyla İlgili 9 Tutuklama

Farajollah Chaab'ın İran istihbaratınca yakalanarak kaçırıldığını tespit eden MİT dört ildeki operasyonlarda 11 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 9’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı

İran devlet televizyonu 2 Kasım’da rejim muhalifi Ahvaz’ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) liderlerinden Habib Farajollah Chaab'ın görüntülerini yayınladı.

Eski eşiyle buluşmak üzere 9 Ekim’de Stockholm’den İstanbul’a gelen Chaab’dan bir daha haber alınamamıştı.

ASMLA liderinin İran istihbaratı tarafından yakalanarak Van’dan İran’a kaçırıldığını tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) dört ilde polisle birlikte yaptığı operasyonlarda 11 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 9’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken iki kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Türk istihbaratı, kaçırılma operasyonunu Türkiye’de birçok suç dosyası olan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti ve ekibinin organize ettiğini saptadı.

Son zamanlarda ismi Türk medyasında çok sık gündeme gelen Naci Zindaşti kim?

İran’ın Urmiye kentinde doğan 46 yaşındaki Zindaşti, uzun yıllar Türkiye’de Kamal Şerifi Seydani kimliğini taşıdı, 2007 yılında Büyükçekmece’de yakalanan 74 kilogramlık eroinin sahiplerinden olduğu iddiasıyla tutuklandı.

2010 yılında ise çıkarıldığı mahkemede, mahkeme başkanının karşı oyuna rağmen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak tahliye edildi.

Türk medyasında, İranlı Saeed Karimian ve uyuşturucu baronu Çetin Koç cinayetleri nedeniyle 20 Nisan 2018’de tutuklanan Zindaşti’nin henüz soruşturma sürerken 11 Ekim 2018’de sulh ceza hakimliği kararıyla serbest bırakılmasının geçtiğimiz günlerde Corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden AKP eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı Burhan Kuzu’nun etkili olduğu iddia ediliyordu. Zindaşti, iki yılı aşkın süredir firari.

‘‘Baronlar Savaşı

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