Rejim Muhalifi İranlı’nın Kaçırılmasıyla İlgili 9 Tutuklama

İran devlet televizyonu 2 Kasım’da rejim muhalifi Ahvaz’ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) liderlerinden Habib Farajollah Chaab'ın görüntülerini yayınladı.

Eski eşiyle buluşmak üzere 9 Ekim’de Stockholm’den İstanbul’a gelen Chaab’dan bir daha haber alınamamıştı.

ASMLA liderinin İran istihbaratı tarafından yakalanarak Van’dan İran’a kaçırıldığını tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) dört ilde polisle birlikte yaptığı operasyonlarda 11 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 9’u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken iki kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Türk istihbaratı, kaçırılma operasyonunu Türkiye’de birçok suç dosyası olan İranlı uyuşturucu baronu Naci Zindaşti ve ekibinin organize ettiğini saptadı.

Son zamanlarda ismi Türk medyasında çok sık gündeme gelen Naci Zindaşti kim?

İran’ın Urmiye kentinde doğan 46 yaşındaki Zindaşti, uzun yıllar Türkiye’de Kamal Şerifi Seydani kimliğini taşıdı, 2007 yılında Büyükçekmece’de yakalanan 74 kilogramlık eroinin sahiplerinden olduğu iddiasıyla tutuklandı.