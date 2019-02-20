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Rejim saldırısı kameralara yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 22:02 | Son Güncelleme

Esad rejiminin, Suriye’nin İdlib iline bağlı, Han Şeyhun beldesinde yaptığı füze saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esad rejiminin, Suriye’nin İdlib iline bağlı, Han Şeyhun beldesinde yaptığı füze saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda 4 kişi yaralandı.

Suriye’de Esad rejiminin “gerilimi azaltma bölgesi” ilan edilen İdlib’e saldırıları devam ediyor. Bugün rejim topçularının Han Şeyhun beldesine yaptığı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde top mermisinin düşme anı gözükürken yerel kaynaklar 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

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