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Rejim uçakları Serakib'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 14:35 | Son Güncelleme

Esad rejimine ait uçaklar İdlib’in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı.

Rejim uçakları Serakib'i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

Suriye’de Esad rejimine ait uçaklar İdlib’in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına 3 füzeyle hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklara göre saldırı, Serakib’de sivillerin kaldığı mahalleleri hedef olarak aldı.

Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bazı yaralıların kritik durumda olması nedeniyle müdahalede bulundu. Ekipler, daha sonra yaralıları acil bir şekilde çevredeki hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esad rejimi Suriye İdlib

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