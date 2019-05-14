"Rejim ve destekçileri Astana sürecini yok etmeye çalışıyor"

Açıklamada, "Sadece Türkiye değil uluslararası toplumun tüm üyeleri insani yardım faaliyetlerine katılmalı." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma rejimin saldırılarına maruz kalan sivilleri koruması çağrısı yapılan açıklamada, sivillere ekmek, su ve ilaç yardımında bulunulması talep edildi.

Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hama kırsalında yaşananlar, Rusya destekli rejimin Astana anlaşmasını apaçık bir ihlalidir. Rejim ve destekçileri, Astana sürecini, siyasi çözüm arayışlarını ve bütün anlaşmaları yok etmeye çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Suriye konulu Garantörler toplantılarında askeri muhalefeti temsil eden heyet, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği saldırılarla Astana sürecini baltalamaya çalıştığını belirterek, saldırılara maruz kalan sivillerin korunması çağrısı yaptı.

- "İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Son iki haftadır aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana en az 118 sivilin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Suriye İnsan Hakları Ağına göre (SNHR), İdlib mutabakatından bu yana bölgede 9'u Sivil Savunma merkezi olmak üzere en az 82 yaşam merkezi (okul, cami, sağlık merkezi) vuruldu.