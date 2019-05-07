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Rejim ve destekçileri "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ni vurmaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:11 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenledikleri yoğun saldırıları sürdürüyor - Havadan Rusya ve rejimin, karadan rejim güçleri ve İran destekli yabancı terörist grupların hedef aldığı yerleşimlerde, 11 sivil daha öldü - Dün geceden itibaren aralıksız süren saldırılarda ölen sivillerin sayısı 19'a çıktı

İDLİB (AA) - Suriye'de Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist gruplar ve Rusya'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki sivil yerleşimlere saldırıları sürüyor. Öğle saatlerinde düzenlenen saldırılarda 11 sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya, Hama'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan kuzey ve batı kırsalında, Latamne, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Şehrenaz, Eş Şiria, Ez Zekat, Der Sünbül ve Es Sirmani köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, Kinsafra beldesi, El Habit, Um En Neyir, Has, Ras El Ayn, El Knidde, Ureynibe, Şinan, Merc ez Zuhur, Marrethırma, El Bara, Martemater ve Abidin köylerine, Halep'in batı kırsalında Kefer Naha ile Zahret El Madain köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Merc ez Zuhur'da 2, Marrethırma'da 1, El Bara'da 1, Martemater'de 2, Abidin'de 1, Kefer Zita'da 2, Ez Zekat'da 1, Der Sünbül köyünde 1 olmak üzere toplam 11 sivil yaşamını yitirdi.

Böylece Esed rejimi ve destekçilerinin dün geceden itibaren düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 8'den 19'a çıktı.

Sivil Savunma (Beyaz baretliler) ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi Merc ez Zuhur, El Bara köyleri ile Kefer Zita ilçesine düzenlenen hava saldırısı ile ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlediğine işaret ederek, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." açıklamasını yaptı.

- Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor.

Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçaklarının en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor. Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanların rejime, yeni nesil olanların ise Ruslara ait olduğu anlaşılıyor. Muhalifler, uçakları, üslerin çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

- Göç hareketi sürüyor

Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller, göç etmeyi sürdürüyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin kamplarına sığınıyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 5 günde düzenlenen saldırılarda en az 82 sivil hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın nisan ayı raporunda, Esed rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla, 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İdlib rejim saldırı

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