Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Merc ez Zuhur'da 2, Marrethırma'da 1, El Bara'da 1, Martemater'de 2, Abidin'de 1, Kefer Zita'da 2, Ez Zekat'da 1, Der Sünbül köyünde 1 olmak üzere toplam 11 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya, Hama'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan kuzey ve batı kırsalında, Latamne, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Şehrenaz, Eş Şiria, Ez Zekat, Der Sünbül ve Es Sirmani köylerine, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısında Kifrenbil ilçesi, Kinsafra beldesi, El Habit, Um En Neyir, Has, Ras El Ayn, El Knidde, Ureynibe, Şinan, Merc ez Zuhur, Marrethırma, El Bara, Martemater ve Abidin köylerine, Halep'in batı kırsalında Kefer Naha ile Zahret El Madain köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Böylece Esed rejimi ve destekçilerinin dün geceden itibaren düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 8'den 19'a çıktı.

Sivil Savunma (Beyaz baretliler) ekipleri yoğun bombardıman altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Muhaliflere ait uçak gözlem evi Merc ez Zuhur, El Bara köyleri ile Kefer Zita ilçesine düzenlenen hava saldırısı ile ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların Rusya'ya ait savaş uçakları tarafından düzenlediğine işaret ederek, "Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden Rus savaş uçakları kalkış yaptı." açıklamasını yaptı.

- Suriye'de Rus ve rejim saldırısı ayrımı

Suriye'de hava saldırıları gerçekleştiren Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor.