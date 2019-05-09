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Rejim ve destekçileri "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ni vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

Suriye'de rejim güçleri ve Rusya'nın "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere hava ve kara saldırılarında 5 sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye'de Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarındaki sivil yerleşimlere düzenlediği hava ve kara saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti.

Rejim güçleriyle Rusya, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içinde yer alan Hama'nın kuzey ve batı kırsalındaki Latamine, Kefer Zita ve Kifrenbude ilçeleri, Es Seyyad, El Havvaş köyleri, İdlib'in güneydoğu ve güneybatısındaki Han Şeyhun ilçesi, Kensafra beldesi, El Habit, El Knidde, Şinan ve El Hiraki köylerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda 5 sivil öldü.

Sivil Savunma ekipleri, yoğun bombardımanın sürmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının yükselmesinden endişe ediyor.

- "İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Son 13 gündür aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana 118 sivilin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller, göç etmeye devam ediyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin'deki kamplara sığınıyor.

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