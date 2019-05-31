Rejim ve Rusya, İdlib'deki hastaneleri BM'nin bildirimine rağmen vuruyor

"BM ile bilgileri paylaşmak, hastanelerin daha çok korunmasını sağlamadı. Hastanelerin hedef alınması riskini artırdı."

Tıbbi merkezlerin kasti hedef alınmasının uluslararası hukuka göre savaş suçu sayıldığı vurgulanan haberde, bu listede yer alan ve vurulan lokasyonlardan birinin Etarib'deki doğum hastanesi olduğu belirtildi.

Ancak Rusya ve desteklediği Beşşar Esed rejimi, yine de bu lokasyonları hedef alıyor.

BM ise bu bilgileri, "çatışmasızlık listesi" olarak, İdlib'de hava saldırıları düzenleyen Rusya ile paylaşıyor.

İngiliz Telegraph gazetesinin dünkü haberine göre, uluslararası tıbbi yardım kuruluşları, saldırılar karşısında caydırıcılık tesis etmek ya da vurulmaları halinde "BM'nin niyet oluşturması" için kolaylık sağlamak maksadıyla İdlib'deki hastanelerin lokasyonlarını paylaşıyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) İdlib'deki hastanelerin lokasyonlarını Rusya ile paylaştığı, ancak Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın bu noktaları yine hedef aldığı belirtildi.

Suriyeli Amerikan Medikal Topluluğu (The Syrian American Medical Society-SAMS) yöneticilerinden Muhammed Katub'un da "(Bilgileri paylaşmanın) Koruma olmasa da en azından biraz sorumluluk getireceğini, saldıranların izlendiklerini bildikleri için iki kere düşüneceğini sanmıştık. Ancak bu olmadı." dediği kaydedildi.

Habere göre Katub, vurulan hastanelerin bilgisini BM ile paylaşsa da resmi bir yanıt alamadı.

Haberde, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un hafta başındaki bilgilendirmesinde, İdlib'deki hastane saldırılarının sorumlusunun kim olduğunu belirtmemesine dikkat çekildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, önceki günkü raporunda, Esed rejimi ve Rusya'nın 26 Nisan-24 Mayıs tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki 24 sağlık merkezine toplam 29 saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Raporda, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) sağlık merkezlerini korumak için kurduğu mekanizmaya kayıtlı 6 sağlık merkezinin, rejim ve Rusya'nın saldırılarına maruz kaldığı ifade edilmişti.

