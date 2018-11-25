Rusya Savunma Bakanlığı Sözcülüğü de sabaha karşı yaptığı açıklamada, dün 21.50’de İdlib gerginliği azaltma bölgesinden rejim kontrolündeki Halep’in kuzey batı kırsalına saldırı düzenlendiğini iddia etti.

İDLİB (AA) – Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya, Heyet Tahrir Şam’ın İdlib’den Halep’e kimyasal silah saldırısı düzenlediğini iddia etti. İddianın ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hattını vuran Rusya’nın yaptığı açıklamanın aksine, havan topları kimyasal sıvıyı gaza çevirmeye imkan vermiyor.

Rusya ve Esed rejimi, ağustos ayı sonlarından bu yana gündeme getirdiği iddialarla, muhaliflerin ya da rejim karşıtı silahlı grupların kimyasal silah saldırısı hazırlığı yaptığını, bunun için İdlib ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesini kullandığını önü sürüyordu.

Muhalifler ve Sivil Savunma ise rejim ve Rusya'nın İdlib'teki ateşkesi bozarak gerginliği azaltma bölgesine saldırı başlatmayı planladığını, bunun için muhaliflerin kimyasal silah saldırısıyla suçlanacağı senaryolar hazırlandığı uyarısında bulunmuştu.

- "El Buraykat" neresi?

Rusya’nın açıklamasında geçen "El Buraykat" adlı yerleşim yeri haritalarda yer almıyor.

AA’nın Raşidin bölgesinde görüştüğü siviller ve aktif ÖSO grupları da "El Buraykat" adında bir yer bilmediklerini söyledi.

Sivil Savunma Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu adla bir yerleşim yeri olmadığını belirtti. Salih, "Öyle bir yerleşimin varlığından haberdar değiliz. Varsa da o bölgede faaliyet göstermiyoruz." dedi.

Salih, "Kimyasal silah saldırısı için gereken teknolojiye ve kabiliyete sahip olan tek taraf Esed rejimi." ifadelerini kullandı.