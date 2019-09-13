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Rejim ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:55 | Son Güncelleme

Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki sivil yerleşimlere dün geceden itibaren düzenlediği saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti - Rejimin destekçisi Rusya da gece saatlerinde hava saldırılarını sürdürdü

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ülkenin kuzeybatısındaki İdlib iline gerçekleştirdiği saldırılarda 3 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi, dün gece saatlerinden itibaren İdlib'in Kefrenbil ilçesi, Keferrume beldesi ile Sırce, Has, Şinan, Marzita köylerine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, rejimin topçu saldırısında Keferruma'da 1, Kefrenbil ilçesinde ise 2 sivil hayatını kaybetti.

Rejimin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları da dün gece geç saatlerde İdlib'in Aynata, Binin ve Şinan köylerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Rejim ve destekçisi Rusya, 12 gün aradan sonra dün sivil yerleşimlere yeniden hava saldırıları düzenlemeye başlamıştı. Dünkü saldırılarda biri çocuk, iki sivil yaşamını yitirmişti.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib saldırı Suriye

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