Rejim ve Rusya'nın saldırılarında İdlib'de 6 sivil öldü

İDLİB (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'in Deyr garbi, Deyr şarki, Hiş, Kefersecne, Muka, Tuh, Bsenkul ve Tel Mennis köylerine, Temaniye beldesi, Maaretinuman ve Serakib ilçeleri, gece yarısından itibaren rejimin ve Rusya'nın hava saldırılarına maruz kaldı.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlem evinin Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini duyurduğu saldırıda Deyr Garbi köyünde 4 sivil yaşamını yitirdi.

Rejimin Tel Mennis köyüne saldırısında ise 2 sivil hayatını kaybetti.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi olarak biliniyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.