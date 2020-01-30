‘Rejimin İdlib’deki Hava Saldırısında En Az 10 Can Kaybı’

Suriyeli muhalifler ve kurtarma görevlileri Suriye rejiminin İdlib’de düzenlediği hava saldırısında en az 10 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de en az 10 sivilin öldüğü bilgisini verdi.

Saldırının Rus savaş uçakları tarafından Çarşamba akşamı Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’in Ariha semtine düzenlendiği belirtildi. Beyaz Miğferler olarak bilinen Suriye Sivil Savunma temsilcileri ölenler arasında bir çocuğun da olduğunu ve saldırıda Ariha’yı terketmeye çalışan sivillerin hedef alındığını söyledi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ile Beyaz Miğferler ayrıca bir hastane ve bir fırının da saldırıda büyük hasar gördüğünü belirtti.

Sivil toplum temsilcileri, El Şami olarak tanınan Ariha Hastanesi’nin saldırı sonucu harabeye döndüğünü ve artık burada hizmet sunma imkanının bulunmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Acil İnsani ve Acil Durum Yardımları Ofisi koordinatörü Mark Lowcock saldırıdan bir gün önce, isyancıların elinde olan Suriye’nin kuzeybatısında durumun vahim olduğunu, sadece son iki gün içinde bile en az 20 bin kişinin evlerini terk ederek bölgeden ayrılabilmek için yola koyulduğunu söylemişti.