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"Rejimle destekçileri İdlib ve çevresinden yaklaşık 400 bin sivili yerinden etti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:30 | Son Güncelleme

Esed rejimi ve müttefikleri İran destekli terörist gruplar ile Rusya'nın, 17 Eylül 2018'deki İdlib mutabakatının öngördüğü ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde 396 bin 480 sivili yerinden etti

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenledikleri saldırılar neticesinde bölgeden 396 bin 480 sivil göç etmek zorunda kaldı.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejimi ve destekçileri, saldırılarıyla 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nden 17 Eylül 2018'den itibaren 396 bin 480 sivil zorla göç ettirdi." dedi.

Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib, Hama kırsalı ve Halep kırsalında toplam 89 sivil yerleşime hava ve kara saldırıları gerçekleştirdiğini ifade eden Hallac, bunlardan 49'unun varil bombasıyla hedef alındığını belirtti.

Saldırıların bu kadar geniş alana yayılmasıyla göç hareketinin arttığını dile getiren Hallac, İdlib'in güneyi, güneydoğusu ile Hama ilinin batı ve kuzey kırsalından sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Hallac, "Hama'nın kuzey ve kuzeybatısındaki Latamine, Morik, Kefrenbude, Kefer Zita ilçeleri ile Madik kalesi bölgesi, Haviz, Havice, Kirkat, Zeyzun, Şehrenaz, El Ziyara, El İnkavi, El Havvaş, Tel Es Sahır ve El Zekat köyleri ile İdlib güneyi ve güneydoğusunda Han Şeyhun, Serakib, Marratinuman, Kefrenbil ilçesi ile El Habit, Has, El Knidde, Ureynibe, Şinan, Kansadra, Tüh, Temaniya, Cercenaz, Binin, Şinan gibi birçok bölgeden yoğun olarak göç oldu." şeklinde konuştu.

Hallac, evlerini terk eden sivillerin büyük bölümünün Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin bölgelerindeki kamplar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki ateşkes gözlem noktaları çevresine, Halep'in batı kırsalına ve Türkiye'nin teröristlerden temizlendiği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine göç ettiğini kaydetti.

- "İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Son 13 gündür aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana 118 sivilin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejimi göç İdlib

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