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"Rejimle İran arasında imzalanan anlaşmalar hükümsüzdür"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Rejimle İran arasında imzalanan anlaşmalar hükümsüzdür. Yok sayıyoruz" - "Esed rejimi meşruiyetini kaybetmiştir. Anlaşmalar söz hakkı olmayanlar tarafından yapılmıştır. Bu anlaşmaları reddediyoruz. Başarısızlığa mahkumdur" - "Bu tür anlaşmalar Suriye konusunda alınmış uluslararası kararları ihlal etmeye yöneliktir. Suriye konusunda alınan uluslararası kararlar, ülkede siyasi geçiş tamamlanmadan önce yapılan herhangi bir anlaşmayı geçersiz sayar"

ADHAM KAKO - Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, ülkede devam eden iç savaşa rağmen Beşşar Esed rejiminin İran ile çeşitli alanlarda imzaladığı anlaşmalara tepki göstererek "Rejimle İran arasında imzalanan anlaşmalar hükümsüzdür, yok sayıyoruz." dedi.

SMDK Başkanı Mustafa, İran ile Esed rejimi arasında çeşitli konularda imzalanan anlaşmalarla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Mustafa, anlaşmaları "komplo" olarak nitelendirerek "Esed rejimi meşruiyetini kaybetmiştir. Anlaşmalar söz hakkı olmayanlar tarafından yapılmıştır. Bu anlaşmaları reddediyoruz. Başarısızlığa mahkumdur." ifadesini kullandı.

Rejimin iktidarda kalabilmek için Rusya ve İran gibi ülkelerin yardımına muhtaç olduğunun altını çizen Mustafa, "Bu tür anlaşmalar Suriye konusunda alınmış uluslararası kararları ihlal etmeye yöneliktir. Suriye konusunda alınan uluslararası kararlar, ülkede siyasi geçiş tamamlanmadan önce yapılan herhangi bir anlaşmayı geçersiz sayar." diye konuştu.

Mustafa, "Siyasi süreci iptal etmek, Suriye'deki adil bir siyasi çözüme ilişkin elde edilen kazançları bertaraf etmek, baştan beri İran ve rejimin hedefiydi. Biz bunu çok erken fark ettik. Başarısız olacaklarından eminiz." ifadelerini kullandı.

- "Bu anlaşmaları hükümsüz ve yok sayıyoruz"

SMDK Başkanı Mustafa, rejime her alanda destek çıkan ve onu Suriye halkına dayatanların kaybedeceğini dile getirerek "Rejimle İran arasında imzalanan anlaşmalar hükümsüzdür. Yok sayıyoruz." dedi.

Mustafa, "İnsanları öldüren, katliamlar yapan, insanlığa karşı savaş suçları işleyen, kimyasal silahlar kullanan ve hakkında uluslararası kararlar alınan katil rejimler anlaşma imzalama hakkını kaybediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rejim ve müttefiklerinin, uluslararası toplumun Suriye krizine sessiz kalmasını fırsata çevirdiklerini vurgulayan Mustafa, "Sorumsuz yaklaşımına devam etmesi halinde sonuçlar felaket olacaktır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri önceki gün Şam’ı ziyaret ederek Esed rejimi ile ekonomi, kültür, ticaret, enerji, altyapı ve konutların yeniden imarı gibi çeşitli alanlarda 11 iş birliği anlaşması imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrahman Mustafa anlaşma Esed İRAN SMDK

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