"Rekabet gücü yüksek çocuklar yetiştirmeliyiz"

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Çocukların dünyayla rekabet edebilecek şekilde yetiştirilmesi, yabancı dil bilmesi ve dünyada önder bir ülkenin yiğit evlatları olmaları gerektiğine inanırız. Onun içindir ki kademeli olarak Türkiye'nin her tarafında okullar açmaya devam ediyoruz." dedi.
Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen "TED Sakarya Koleji Temel Atma Töreni"nde konuşan Pehlivanoğlu, 90 yıl önce yazılan tüzüklerinde önemli maddeler ortaya konduğunu söyledi.
Bunlardan birincisinin Türkiye'nin her yerinde dünyayla rekabet edebilecek çocuklar yetiştirmek için okulların açılması olduğunu belirten Pehlivanoğlu,"Bugün 39'uncu okulumuzun temelini atıyoruz ve Anadolu'ya bir ağ gibi yayılmaya devam ediyoruz. Eğitimde değerleri olmayan bir toplumun yaşamayacağına inanırız. Çocukların dünyayla rekabet edebilecek şekilde yetiştirilmesi, yabancı dil bilmesi ve dünyada önder bir ülkenin yiğit evlatları olmaları gerektiğine inanırız. Onun içindir ki kademeli olarak Türkiye'nin her tarafında okullar açmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Pehlivanoğlu, Sakarya'daki okulun Sakaryalı iş adamı Akif Yılmaz'ın önderliğinde yapıldığını dile getirerek, okulun TED'e devredileceğini ve kente başarıları hep beraber getireceklerini kaydetti.
Parası olmayanların da en az olanlar kadar adaletli bir eğitime sahip olmaları için ellerinden geleni yapma mecburiyetinde olduklarını vurgulayan Pehlivanoğlu, TED olarak destekleme ve tam bursla bir eğitim farkındalığı oluşturarak çocukların eğitimlerini üstlendiklerini sözlerine ekledi.
Sakarya Müftüsü İhsan Açık tarafından dua edilmesinin ardından, katılımcılar butona basarak temsili temel atmayı gerçekleştirdi.
Programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile davetliler katıldı.
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