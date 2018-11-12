"Rekabet gücü yüksek çocuklar yetiştirmeliyiz"

Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Çocukların dünyayla rekabet edebilecek şekilde yetiştirilmesi, yabancı dil bilmesi ve dünyada önder bir ülkenin yiğit evlatları olmaları gerektiğine inanırız. Onun içindir ki kademeli olarak Türkiye'nin her tarafında okullar açmaya devam ediyoruz." dedi.

Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen "TED Sakarya Koleji Temel Atma Töreni"nde konuşan Pehlivanoğlu, 90 yıl önce yazılan tüzüklerinde önemli maddeler ortaya konduğunu söyledi.

Bunlardan birincisinin Türkiye'nin her yerinde dünyayla rekabet edebilecek çocuklar yetiştirmek için okulların açılması olduğunu belirten Pehlivanoğlu,"Bugün 39'uncu okulumuzun temelini atıyoruz ve Anadolu'ya bir ağ gibi yayılmaya devam ediyoruz. Eğitimde değerleri olmayan bir toplumun yaşamayacağına inanırız. Çocukların dünyayla rekabet edebilecek şekilde yetiştirilmesi, yabancı dil bilmesi ve dünyada önder bir ülkenin yiğit evlatları olmaları gerektiğine inanırız. Onun içindir ki kademeli olarak Türkiye'nin her tarafında okullar açmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.