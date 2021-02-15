Rekabet Kurulu'ndan flaş WhatsApp kararı!

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı uzun bir süre gündemden düşmemişti. Rekabet Kurulu da WhatsApp'ın çatı şirketi Facebook ve WhatsApp hakkında geçen ay soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında önemli bir karar alındı.

İŞTE REKABET KURULU'NUN WHATSAPP KARARI

Rekabet Kurulu, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını

içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir

alınmasına karar verdi.

WhatsApp ise yeni gizlilik sözleşmesi kararında geri adım atmış, 8 Şubat'ta hayata geçecek yeni şartları 15 Mayıs'a ertelemişti.

