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Rekabet Kurulu'ndan flaş WhatsApp kararı!

15.02.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Rekabet Kurulu'ndan flaş WhatsApp kararı!

Rekabet Kurulu'nun Facebook ve WhatsApp hakkında geçen ay başlattığı soruşturmadan karar çıktı.

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi kararı uzun bir süre gündemden düşmemişti. Rekabet Kurulu da WhatsApp'ın çatı şirketi Facebook ve WhatsApp hakkında geçen ay soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında önemli bir karar alındı.

İŞTE REKABET KURULU'NUN WHATSAPP KARARI

Rekabet Kurulu, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını
içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir
alınmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu WhatsApp kararı

WhatsApp ise yeni gizlilik sözleşmesi kararında geri adım atmış, 8 Şubat'ta hayata geçecek yeni şartları 15 Mayıs'a ertelemişti.

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