Rekabet Kurulu yayımladı! İşte WhatsApp kararının gerekçesi

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi 2021'in ilk aylarına damgasını vurmuştu. Mesajlaşma uygulamasının yeni sözleşmesi birçok kişinin tepkisini toplamış, pek çok kişi de WhatsApp'tan Telegram ve Signal gibi uygulamalara geçiş yapacağını belirtmişti. 2021'in başlarında Rekabet Kurulu da ülkemizde WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Rekabet Kurulu bugün internet sitesi üzerinden gerekçeli kararını yayımladı.
Gerekçeli kararın sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:
"Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli, 21-02/25-M sayılı kararıyla başlatılan soruşturmanın kapsamından WhatsApp Inc.’in çıkarılmasına,
Yapılan yeniden değerlendirme sonucunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli, 21-02/25-10 sayılı Kurul kararının kaldırılmasına, geri alınmasına, değiştirilmesine veya yeni bir işlem yapılmasına yer olmadığına
Rekabet Kurulu üyesi Ahmet Algan imzalı farklı gerekçede ise şu ifadeler kullanıldı:
"1. Soruşturma tarafı teşebbüslerin, Türkiye’deki kullanıcıların gerek herhangi bir Facebook ürününün kullanımıyla paylaşılan gerekse de ağ kullanırken tarayıcı veya cihaz aracılığı ile otomatik olarak iletilen verilerinin, kendi aralarında paylaşılmasının,
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