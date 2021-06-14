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Rekabet Kurulu yayımladı! İşte WhatsApp kararının gerekçesi

14.06.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu, WhatsApp'ın tepki toplayan yeni gizlilik sözleşmesine ilişkin 2021'in başlarında bir soruşturma başlatmıştı. Kurul, bugün WhatsApp hakkındaki soruşturmanın gerekçeli kararını yayımladı.

Rekabet Kurulu yayımladı! İşte WhatsApp kararının gerekçesi

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi 2021'in ilk aylarına damgasını vurmuştu. Mesajlaşma uygulamasının yeni sözleşmesi birçok kişinin tepkisini toplamış, pek çok kişi de WhatsApp'tan Telegram ve Signal gibi uygulamalara geçiş yapacağını belirtmişti. 2021'in başlarında Rekabet Kurulu da ülkemizde WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Rekabet Kurulu bugün internet sitesi üzerinden gerekçeli kararını yayımladı.

Gerekçeli kararın sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli, 21-02/25-M sayılı kararıyla başlatılan soruşturmanın kapsamından WhatsApp Inc.’in çıkarılmasına,

  • Yapılan yeniden değerlendirme sonucunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli, 21-02/25-10 sayılı Kurul kararının kaldırılmasına, geri alınmasına, değiştirilmesine veya yeni bir işlem yapılmasına yer olmadığına

  • 21-13/162-69 8/12 gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere Kurul Üyesi Ahmet ALGAN’ın farklı gerekçesi ve OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

Rekabet Kurulu Kararı

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"YENİ BİR GEÇİCİ TEDBİR KARARI ALINMASININ GEREKLİ OLDUĞU KANAATİNDEYİM"

Rekabet Kurulu üyesi Ahmet Algan imzalı farklı gerekçede ise şu ifadeler kullanıldı:

"1. Soruşturma tarafı teşebbüslerin, Türkiye’deki kullanıcıların gerek herhangi bir Facebook ürününün kullanımıyla paylaşılan gerekse de ağ kullanırken tarayıcı veya cihaz aracılığı ile otomatik olarak iletilen verilerinin, kendi aralarında paylaşılmasının,

  1. Kullanıcıların, soruşturma tarafı teşebbüslerden aldıkları ürün ve hizmetler kapsamında sundukları verilerinin başka ürün ve hizmetler kapsamında kullanılmasına yönelik getirilen koşulların, durdurulmasını içeren yeni bir geçici tedbir kararı alınmasının gerekli olduğu kanaatindeyim."

Rekabet Kurulu Kararı-2

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