Rekabet Kurulu yayımladı! İşte WhatsApp kararının gerekçesi

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi 2021'in ilk aylarına damgasını vurmuştu. Mesajlaşma uygulamasının yeni sözleşmesi birçok kişinin tepkisini toplamış, pek çok kişi de WhatsApp'tan Telegram ve Signal gibi uygulamalara geçiş yapacağını belirtmişti. 2021'in başlarında Rekabet Kurulu da ülkemizde WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Rekabet Kurulu bugün internet sitesi üzerinden gerekçeli kararını yayımladı.

Gerekçeli kararın sonuç kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli, 21-02/25-M sayılı kararıyla başlatılan soruşturmanın kapsamından WhatsApp Inc.’in çıkarılmasına,

Yapılan yeniden değerlendirme sonucunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Rekabet Kurulunun 11.01.2021 tarihli, 21-02/25-10 sayılı Kurul kararının kaldırılmasına, geri alınmasına, değiştirilmesine veya yeni bir işlem yapılmasına yer olmadığına

21-13/162-69 8/12 gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere Kurul Üyesi Ahmet ALGAN’ın farklı gerekçesi ve OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

"YENİ BİR GEÇİCİ TEDBİR KARARI ALINMASININ GEREKLİ OLDUĞU KANAATİNDEYİM"

Rekabet Kurulu üyesi Ahmet Algan imzalı farklı gerekçede ise şu ifadeler kullanıldı: