HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rekabet Kurulu’ndan Google’a 197 milyon 708 bin lira ceza

Rekabet Kurulu’ndan Google’a 197 milyon 708 bin lira ceza

13.11.2020 18:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de Rekabet Kurulu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle Google şirketine 196 milyon 708 bin 54 lira idari para cezası verdi.

Türkiye'de Rekabet Kurulu, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre Kurul, 12 Kasım 2020 tarihli kararı ile Google'ın, "genel arama sonuçlarının en üstüne, reklam niteliği belirsiz olarak ve yoğun bir şekilde metin reklamlarına yer vererek kendisine reklam geliri getirmeyen organik sonuçların içerik hizmetleri pazarındaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği" sonucuna vardı.

Rekabet Kurulu bu nedenle Google'a 196 milyon 708 bin 54,78 lira idari para cezası verdi.

DW,rtr / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Lüks harcamalarıyla dikkat çekiyor! Berkay'ın yeni arabası servet değerinde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Bakan Koca 'yakın zamanda' diyerek duyurdu

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

İntihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı

Tam o an! Son anda yakaladı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, asılsız ihbar yapınca yakalandı

'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, asılsız ihbar yapınca yakalandı

Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!

Asansör kurulumu yapan işçinin kahreden ölümü!

Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki

Profesörün 'avcılık' ile ilgili paylaşımına tepki yağdı

'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın

'Maklube' sofrasında yakalandılar! Polisten baskın

Otogarda böyle yakalandı! Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Etrafına kimse yaklaştırılmadı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.