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Rekabet Kurumu fiyat artışlarını takip için devrede

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak: (1) - "Yaklaşık 7-8 sektörde aşırı fiyat artışlarına ve bunların rekabet ihlali olup olmadığının tespitine yönelik ön araştırmalarımız devam ediyor" - "Rekabet Kurulunca kuruluşumuzdan bu yana 21 yılda toplam 3,5 milyar lira, bu yıl içinde ise yaklaşık 340 milyon lira ceza kesildi" - "Biz cezalarla sürekli gündeme gelmeyelim, tam tersine piyasaların iyi işlemesi için var olan bir kurumuz, dolayısıyla bunu hatırlatmak istiyoruz"

MEHTAP YILMAZ / MUSTAFA ÇALKAYA - Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, piyasalardaki fiyat artışlarına yönelik Rekabet Kurulunun da devrede olduğunu belirterek, "Yaklaşık 7-8 sektörde aşırı fiyat artışlarına ve bunların rekabet ihlali olup olmadığının tespitine yönelik ön araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

Torlak, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olarak, Rekabet Kurumunun görev alanındaki çalışmalara ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rekabet Kurumunun, 21 yılı geride bıraktığını dile getiren Torlak, kurumun işlevleri ve bunların yerine getirilmesinin piyasalar için önemli olduğunu söyledi.

Torlak, kurum olarak rekabeti sınırlayan her türlü eylem, hakim durumun kötüye kullanılması, rekabeti bozmaya yönelik her türlü birleşme ve devralma gibi durumları incelediklerini örneklerle anlattı. Kurumun 21 yıllık geçmişi boyunca yaklaşık 7 bin karar aldığını belirten Torlak, bunların 2 bin 472'sinin şirketler arası rekabeti bozucu eylemler ile hakim durumun kötüye kullanılması anlamındaki "rekabet ihlali dosyaları"ndan oluştuğunu bildirdi.

Torlak, birleşme ve devralma dosyalarının 3 bin 600'ü bulduğunu ifade ederek, menfi tespit muafiyet dosyalarının ise 877'ye yaklaştığını söyledi. Yıl başından bugüne kadar toplam 303 karar aldıklarına işaret eden Torlak, bunların 67'sinin rekabet ihlali, 188'inin birleşme-devralma ya da özelleştirme ve 35'inin menfi tespit muafiyet şeklinde sıralandığını dile getirdi.

- "Cezalarla gündeme gelmek istemiyoruz"

Soruşturma alanlarına değinen Torlak, rekabet ihlallerinin dönem dönem değişse de genel olarak "ulaştırma, taşıt hizmetleri", "gıda, tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık sektörü", "ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme", "inşaat", "bilgi ve iletişim teknolojileri" sektörlerinde yoğunlaştığını belirtti.

Torlak, Rekabet Kurulunca şu ana kadar toplam 3,5 milyar lira, bu yıl içinde ise yaklaşık 340 milyon lira ceza kesildiğine dikkati çekerek, "Biz cezalarla sürekli gündeme gelmeyelim, tam tersine piyasaların iyi işlemesi için var olan bir kurumuz, dolayısıyla bunu hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Rekabet Kurumunun 21. kuruluş yıl dönümünü 9 Kasım'da düzenleyecekleri "Rekabet Zirvesi" ile kutlayacaklarını açıklayan Torlak, zirvenin temasını ise "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" olarak belirlediklerini söyledi. Zirvede, enflasyona da ciddi etkileri olan söz konusu sektöre ilişkin rekabet ihlali olabilecek konuları kamuoyunun gündemine getireceklerini ifade eden Torlak, bu anlamda önemli bir katkı sağlayacaklarını vurguladı.

- "Aşırı fiyat artışlarını araştırıyoruz"

Torlak, Rekabet Kurumunun aldığı kararların tüketiciler üzerinde oluşturduğu etkinin de araştırıldığını bildirdi. Bu kapsamda 2014-2016 yıllarında alınan 23 kararın etkisinin OECD tarafından yayımlanan kılavuza göre değerlendirildiğini dile getiren Torlak, 3 yıllık dönemde kurumun müdahalelerinin tüketici refahına yaklaşık 1 milyar ile 10 milyar lira arasında katkı sağladığını kaydetti. Torlak, "Bizim kararlarımız sonucu inovasyonda sağlanan gelişmeler, ürünün kalitesine ve niteliğine sağlanan katkıları da dikkate aldığımızda, kararlarımızın pozitif yönde bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Son dönemlerde dövizdeki dalgalanmaya bağlı olarak bütün vatandaşları etkileyen fiyat artışlarının gerçekleştiğine dikkati çeken Torlak, Rekabet Kurumunun da bu konuda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Torlak, şunları kaydetti:

"Rekabet Kurumu gündelik denetim yapmıyor. Son dönemde de gerek bize ulaşan başvurular gerek kamuoyuna yansıyan birtakım emareleri dikkate alarak açtığımız dosyalar var. Rekabet Kurulu tarafından bir soruşturmanın başlatılması bile piyasalara çok ciddi uyarı veriyor. Yaklaşık 7-8 sektörde aşırı fiyat artışlarına ve bunların rekabet ihlali olup olmadığının tespitine yönelik ön araştırmalarımız devam ediyor. Henüz soruşturma aşamasına gelinmediği için sektörlerden bahsetmek istemiyorum ama bunların bir kısmının yerinde incelemeleri gerçekleşti. Dolayısıyla ilgili sektörler tarafından duyulmuştur."

(Sürecek)

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