Rekabet Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Malkoç’u konuk etti

Rekabet Kurumu, gelenekselleşen Perşembe Konferansları kapsamında bu hafta Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç’u konuk etti.

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak’ın ev sahipliği yaptığı konferansta Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, "Adalet, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye’nin 2013 Hedefleri” konulu sunuş gerçekleştirdi.

Rekabet Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumunun kamu hizmetlerinin işleyişi esnasında meydana gelebilecek aksaklık ve noksanları gidermek için kurulmuş olduğunu belirten, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, illerde toplantılar ve üniversitelerde konferanslar düzenlediklerini söyleyip, "Üniversite öğrencileri arasında hakkaniyeti, adaleti ve hak arama yollarını anlatıyoruz. Burada, en önemli şey, insanımıza hizmet etmek ve idarenin vermiş olduğu bu hizmetleri denetleyerek hakkaniyeti ve adaleti sağlamak. Kamu denetçiliği bunu idarenin her türlü eylem ve işlerine karşı yapıyor. İnsanımızın bütün işleyişte, devletle olan münasebetlerinde, ticaret faaliyetlerinde, hakkaniyet olsun, şartlar eşitlensin diye hep beraber çalışıyoruz” diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun anayasal bir kurum olduğunu vurgulayan Malkoç, bu kurumun kamu hizmetlerini denetlemek, vatandaşın avukatlığını yapmak, bunu yaparken de verdiği tavsiye kararıyla idarecilere yol göstermek amacıyla kurulduğunu kaydetti.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması açısından Rekabet Kurumu ve Kamu Denetçiliği Kurumu gibi kurumların çok önemli olduğunu söyleyen Malkoç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu hedeflere ulaşmak için kamu hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasından tutun çalışma düzenindeki verimliliğe kadar bu işleyişteki aksaklığı, noksanlığı giderecek olan kurumlar bizim kurumlarımızdır. Hem Aynı zamanda da demokrasiye katkı sunma, demokrasinin kalitesini arttırmak için bu kurumlar çok önemlidir. Elbette bu kurumların da bir denetimi var. Rekabet kurumunun piyasa şartlarında ekonomi işleyişinde vereceği her karar göstereceği her yol Türkiye’nin ekonomik refahına çok büyük katkıda bulunuyor. Kamu denetçiliği kurumu vatandaşın her yola ulaşabileceği mahkemelerden benzer ama farklı işleyişi olan müracaatlardan para alınmayan, avukat parası alınmayan bir kurum. Kurumun kuruluşundaki hedef iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesidir. Bu kurum Türkiye’de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyor. Biz bu kültürü yerleştirebilirsek bütün sorunlar kendiliğinden yok olabilir. İnsan odaklı bir kamu hizmetini benimsiyoruz. Kamu işleyişinde adaletin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün temin edilmesine çalışıyoruz. İnsanın dünyadaki görevi, adaleti tesis etmektir. Dünyadaki bütün ideolojilerin, dinlerin temeli adaleti tesis etmektir. Bir ülkenin gücü o ülkenin yetiştirdiği İyi eğitilmiş, ahlakı bilen, hukuku ölçüleri olan, hakkaniyetten yana olan insanlarıyladır. Allah’ın izniyle cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en iyisi olacağız."

Program sonunda Malkoç, katılımcıların yönelttiği soruları yanıtladı.