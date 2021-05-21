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Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp açıklaması!

21.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Rekabet Kurumu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp açıklaması!

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak 2021'de Kurum tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı anımsatıldı.

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Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Rekabet Kurumu
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
adam olun böyle
R diye buna derler yerinde karar bravo...
Yani ne demek oluyor ?

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