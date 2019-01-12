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Rekabet Kurumundan 31 şirkete 349 milyon lira ceza

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "(Rekabet Kurumunca) Geçen yıl açılan 24 soruşturma kapsamındaki toplam teşebbüs sayısı 192'dir" - "2018'de tamamlanan soruşturmaların 11'inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiş olup, bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin TL idari para cezası verilmiştir" - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: - "Marka yaratarak kalıcı ve köklü gelişimin yakalanması, haksız rekabetle mücadele, üretimin artış ve gelişmesi yolunu açar. Bu nedenle sorunun aşılması yalnız ceza ile değil gereken eğitimin verilmesi ve mevcut kitle örgütlerinin denetimiyle aşılabilir"

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rekabet Kurumunca geçen yıl açılan 24 soruşturma kapsamında toplam 192 teşebbüs bulunduğunu belirterek, "2018'de tamamlanan soruşturmaların 11'inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin 235,38 TL idari para cezası verilmiştir." dedi.

Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rekabet Kurumunun geçen yıla yönelik soruşturmaları ve bunlar sonucunda verdiği idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Geçen yıl 24 soruşturma kapsamındaki toplam teşebbüs sayısının 192 olduğu bilgisini veren Pekcan, bu soruşturmaların beyaz eşya ve mobilya, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik ürünler, enerji, gıda, tarım ve ormancılık, balıkçılık, hayvancılık, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme, inşaat, lojistik ve depolama, makine ve teçhizat, taşıt ve hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri sektörlerine yönelik olduğunu bildirdi.

Bakan Pekcan, "2018 yılında tamamlanan soruşturmaların 11'inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin 235,38 lira idari para cezası verilmiştir." ifadelerini kullandı.

- "Haksız rekabet sürekli fayda sağlamaz"

CHP'li Gürer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, rekabetin kalite ve verimliliği destekleyeceğine ancak haksız rekabetin sorun üreteceğine işaret etti.

Haksız rekabetin, başlangıçta bir tarafa fayda sağlar gibi görünse de sürekli fayda sağlayamayacağına dikkati çeken Gürer, "Önemli olan marka yaratmaktır. Marka yaratarak kalıcı ve köklü gelişimin yakalanması, haksız rekabetle mücadele, üretimin artış ve gelişmesi yolunu açar. Bu nedenle sorunun aşılması yalnız ceza ile değil gereken eğitimin verilmesi ve mevcut kitle örgütlerinin denetimiyle aşılabilir." diye konuştu.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer idari para cezası Rekabet KurUMU Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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