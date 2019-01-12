Rekabet Kurumundan 31 şirkete 349 milyon lira ceza

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rekabet Kurumunca geçen yıl açılan 24 soruşturma kapsamında toplam 192 teşebbüs bulunduğunu belirterek, "2018'de tamamlanan soruşturmaların 11'inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin 235,38 TL idari para cezası verilmiştir." dedi.

Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Rekabet Kurumunun geçen yıla yönelik soruşturmaları ve bunlar sonucunda verdiği idari para cezalarına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Geçen yıl 24 soruşturma kapsamındaki toplam teşebbüs sayısının 192 olduğu bilgisini veren Pekcan, bu soruşturmaların beyaz eşya ve mobilya, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik ürünler, enerji, gıda, tarım ve ormancılık, balıkçılık, hayvancılık, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme, inşaat, lojistik ve depolama, makine ve teçhizat, taşıt ve hizmetleri ile yiyecek ve içecek hizmetleri sektörlerine yönelik olduğunu bildirdi.

Bakan Pekcan, "2018 yılında tamamlanan soruşturmaların 11'inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiştir. Bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin 235,38 lira idari para cezası verilmiştir." ifadelerini kullandı.