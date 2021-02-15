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Rekabet Kurumundan WhatsApp'e geçici tedbir kararı

15.02.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Rekabet Kurumundan WhatsApp'e geçici tedbir kararı

Rekabet Kurumu, WhatsApp'in gizlilik ilkesi ve platform kullanım koşullarını değiştirmesiyle ilgili açtığı soruşturmada geçici tedbir kararı aldı.

Rekabet Kurumu, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması yönünde geçici durdurma kararı aldı.

4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrasına dayandırılan ve oy birliğiyle alınan karara göre Facebook'un bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerekecek.

Facebook, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerine itirazda bulunabilecek.

Facebook'a bağlı olan mesajlaşma hizmeti Whatsapp'in, kullanıcılarına kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin yaptığı bilgilendirmenin ardından çok sayıda kullanıcı uygulamadan çıkmıştı. Kullanıcılara güncellemeyi kabul etmeleri için 8 Şubat'a kadar süre tanınmış, güncellemeyi kabul etmeyenlerin uygulamayı kullanamayacağı bildirilmişti. Yaşanan gelişmelerden sonra Rekabet Kurumu konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Rekabet Kurumu, "İlgili teşebbüs tarafından yayımlanan bilgilendirme metni çerçevesinde, söz konusu uygulamanın rekabet hukuku bakımından sömürücü ve dışlayıcı birtakım etkilere neden olabileceğinin görüldüğünü" belirtti.

"WhatsApp verileri daha gizli veriler"

Kurum, WhatsApp'in, kullanıcılarına ait mesaj içerikleri, konum, profil fotoğrafı, grup bilgilerinin yanı sıra, kullanıcıların cihazlarında yüklü diğer bilgilere de erişim sağlayabildiğine işaret ederek "Bunların rehber, galeri gibi bilgiler ile sınırlı kalmadığı, cihazda yüklü diğer uygulamalarda kullanılan verilerin de kısmen erişilebilir olduğu endişesi bulunmaktadır. Ayrıca, kullanıcılara getirilen yükümlülüğün tam olarak açıklanmadığı da görülmektedir. Öte yandan, Facebook’ta kişiler, kapalı bir grubun tamamına açacakları bilgileri paylaşmakta iken WhatsApp’ta daha küçük gruplarda daha özel veya ticari sır içerebilecek veriler paylaşılabilmektedir. Dolayısıyla WhatsApp verileri herhangi bir sosyal medya içeriğine göre genellikle daha gizli ve kişilerin daha geniş bir çevreyle paylaşmak istemeyeceği nitelikte verilerdir" değerlendirmesinde bulundu.

Kararda WhatsApp verilerinin, diğer Facebook şirket ürün ve verilerine bağlanmasının, Facebook’un tüketici iletişim hizmetleri pazarındaki gücünü, internet reklamcılığı alanındaki rakiplerinin faaliyetini zorlaştıracak şekilde kullanmasına yol açabileceğine, ayrıca aşırı veri toplanmasının ve verinin başka hizmetler için kullanılmasının tüketicinin sömürülmesine yol açabileceğine de dikkat çekildi.

180'den fazla ülkede 2 milyardan fazla kişi tarafından kullanılan Whatsapp uygulaması, 2014 yılında Facebook tarafından satın alınmıştı.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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