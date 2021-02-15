Rekabet Kurumundan WhatsApp'e geçici tedbir kararı

Rekabet Kurumu, Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması yönünde geçici durdurma kararı aldı.

4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrasına dayandırılan ve oy birliğiyle alınan karara göre Facebook'un bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerekecek.

Facebook, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerine itirazda bulunabilecek.

Facebook'a bağlı olan mesajlaşma hizmeti Whatsapp'in, kullanıcılarına kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin yaptığı bilgilendirmenin ardından çok sayıda kullanıcı uygulamadan çıkmıştı. Kullanıcılara güncellemeyi kabul etmeleri için 8 Şubat'a kadar süre tanınmış, güncellemeyi kabul etmeyenlerin uygulamayı kullanamayacağı bildirilmişti. Yaşanan gelişmelerden sonra Rekabet Kurumu konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.