"Oysa ki eczanelerin alım koşullarını sadece ve sadece Sağlık Bakanlığı belirler. Sağlık alanı doğası gereği rekabete sonuna kadar açık bir alan değildir. Sağlık alanını rekabete tabi tutmak insan sağlığıyla açıkça oynamak demektir. Kamu sağlığını her şeyin üstünde tutan, üstelik kamu yararına kurulmuş akademik bir meslek örgütü olarak Türk Eczacıları Birliği buna müsaade edemez. Bu noktada Sağlık Bakanlığını, toplum sağlığını hiçe sayan uygulamalar karşısında bizimle birlikte yol yürümeye, dayanışmada bulunmaya davet ediyoruz. Çünkü halk sağlığını öncelemek bunu gerektirir."

Türk Eczacıları Birliği Başkanı (TEB) Erdoğan Çolak, Rekabet Kurumunca "Birlik tarafından eczanelerin ilaç alım koşullarının piyasa dışında belirlendiği" gerekçesiyle alınan soruşturma kararına ilişkin, "Bu soruşturmadan ceza beklemiyoruz. Rekabet Kurumunun yaptığı aslında bir ön soruşturma." dedi.

- "Yerli ilaç üretimine destek olmak için ürettik"

Çolak, TEB'in Türkiye için yerli ilaç ve sağlık ürünü üretimi konusunda üzerine düşeni yaptığını dile getirerek, "Türk Eczacıları Birliği Vakfının bir kuruluşu olan TEBEM firmamız TEBEMTOL isimli bir krem üretti. Peki neden? Kar hırsıyla toplum sağlığını hiçe sayanlara söyleyecek sözümüz olduğu için. Kanunumuzda yazdığı üzere yerli ilaç üretimine destek olmak için ürettik, üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

TEB hakkında bu ürünün üretimine ve arzına ilişkin Rekabet Kurumuna şikayette bulunulduğunu anlatan Çolak, "Dün sağlık ürünlerini eczane dışına çıkararak yahut internetten satış yaparak halk sağlığıyla oynayanlar, bugün bizi Rekabet Kurumuna şikayet etti. Ne tuhaftır ki Rekabet Kurumu da bizi bir teşebbüs birliği olarak görüp hakkımızda soruşturma açmaya karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

- "Meslek birliğinin imajını zedeleyecek yaklaşımların karşısındayız"

"Biz Rekabet Kurumunun iddia ettiği gibi teşebbüs ya da teşebbüs birliği değiliz. Biz kar hırsı uğruna halkın sağlığını hiçe sayanların, sağlığı sadece kara tahvil eden çok uluslu şirketlerin oyuncağı değiliz." ifadesini kullanan Çolak, toplum sağlığını korumak ve ileriye taşımak için adımlar attıklarına değindi.