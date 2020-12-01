Rekabete dair son rapor: Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı!

En çok satan akıllı telefonlar ve onların markaları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu konuda çeşitli analiz firmaları ve araştırma şirketleri firmaların güncel durumunu yansıtmak üzere raporlar hazırlıyorlar ve bu raporları kamuoyuyla paylaşıyorlar. Şimdi ise 2020'nin üçüncü çeyreğine dair sonuçlar, Gartner tarafından yayınlandı. Yayınlanan sonuçlar, birçok kişiyi şaşırtmayı başardı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİN LİDERİ SAMSUNG

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markalarına dair yayınlanan raporda, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 366 milyon 658 bin akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu rakam 388 milyon seviyesindeydi. Yani üçüncü çeyrekte, belki de koronavirüs salgınının etkisiyle akıllı telefon satışlarında düşüş gözlendi. Buna rağmen, en çok satış yapan akıllı telefon markası Samsung oldu.

Samsung, Gartner tarafından yayınlanan rapora göre, 80 milyon 816 bin akıllı telefon satışı ile yüzde 22'lik bir pazara sahip. Samsung'u ise ABD ile tabiri caizse kriz yaşayan Huawei takip etti. Huawei, 51 milyon 830 bin satışla ikinci olurken, üçüncü ise Xiaomi oldu ve Xiaomi Apple'ı da geçerek Huawei'nin ardından yerini aldı.