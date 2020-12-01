HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Rekabete dair son rapor: Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı!

Rekabete dair son rapor: Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı!

01.12.2020 12:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rekabete dair son rapor: Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı!

En çok satan akıllı telefon markalarının üçüncü çeyrekteki durumu için yeni bir rapor yayınlandı ve bu rapor birçok kişiyi şaşırtmayı başardı. Zira rapora göre Redmi Note 9 5G ve Xiaomi Mi 10T gibi telefonların arkasındaki isim olan Xiaomi, iPhone 12 ailesini taze satışa sunan Apple'ı geçti.

En çok satan akıllı telefonlar ve onların markaları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu konuda çeşitli analiz firmaları ve araştırma şirketleri firmaların güncel durumunu yansıtmak üzere raporlar hazırlıyorlar ve bu raporları kamuoyuyla paylaşıyorlar. Şimdi ise 2020'nin üçüncü çeyreğine dair sonuçlar, Gartner tarafından yayınlandı. Yayınlanan sonuçlar, birçok kişiyi şaşırtmayı başardı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİN LİDERİ SAMSUNG

2020'nin üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markalarına dair yayınlanan raporda, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 366 milyon 658 bin akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu rakam 388 milyon seviyesindeydi. Yani üçüncü çeyrekte, belki de koronavirüs salgınının etkisiyle akıllı telefon satışlarında düşüş gözlendi. Buna rağmen, en çok satış yapan akıllı telefon markası Samsung oldu.

Samsung

Samsung, Gartner tarafından yayınlanan rapora göre, 80 milyon 816 bin akıllı telefon satışı ile yüzde 22'lik bir pazara sahip. Samsung'u ise ABD ile tabiri caizse kriz yaşayan Huawei takip etti. Huawei, 51 milyon 830 bin satışla ikinci olurken, üçüncü ise Xiaomi oldu ve Xiaomi Apple'ı da geçerek Huawei'nin ardından yerini aldı.

Gartner raporu

Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi için yeni iddia!Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi için yeni iddia!

XİAOMİ ÜÇÜNCÜLÜK KOLTUĞUNDA

Xiaomi, 44 milyon 405 bin adet akıllı telefon satışı gerçekleştirerek Apple'ı geride bıraktı. Apple ise Xiaomi'nin ardından dördüncü sırada yer aldı ve Xiaomi'yi yakından takip etmeye başladı. Zira bu dönemde 40 milyon 598 bin iPhone satışı yapan Apple ile Xiaomi arasında yaklaşık 4 milyonluk bir fark söz konusu. Apple'ı ise 29 milyon 890 adet satışla Oppo takip ediyor. Oppo ile Apple arasında ise büyük bir fark var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Huawei'ye İngiltere'den kötü haber!Huawei'ye İngiltere'den kötü haber!
26 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!26 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

Sokağa çıkma yasağında neler serbest?

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

Kardeşinin kamyonetiyle dehşet saçtı

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

POCO F2 Pro V12.2.1.0.RJKMIXM güncellemesi yayınlandı!

Türkiye'de de satılıyor! Yeni güncellemesi çıktı

İngiltere Huawei 5G cihazlarını yasaklamaya hazırlanıyor!

Huawei'ye İngiltere'den kötü haber!

Apple iPhone'lara periskop lens getirebilir!

Apple'dan iPhone'lara 'sonunda geliyor' dedirten özellik!

Google açıkladı: 2020'nin en iyi Android uygulamaları belli oldu!

İşte 2020'nin en iyileri!

Ücretsiz HES kodu alma... T.C. , e-Devlet ile HES kodu alma! HES kodu blokeli ne demek? SMS ile HES kodu alma! HES kodu uygulama indirme linki!

HES kodu nasıl alınır?

Samsung Galaxy S21 için iddia edilen teknik özellikler

Samsung'un yeni amirali tekrar ortaya çıktı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.