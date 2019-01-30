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Reklam ajansı sahibi eşine not bırakıp 11. kattan atlayıp intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:00 | Son Güncelleme

Konya’da reklam ajansı olduğu öğrenilen bir kişi eşine, "Yapamadım.

Konya’da reklam ajansı olduğu öğrenilen bir kişi eşine, "Yapamadım. Başaramadım. Seni Seviyorum" notunu bıraktıktan sonra sosyal medya hesabından da Şebnem Ferah’ın ’Hoşçakal’ şarkısını paylaşıp "Söylenecek söz yok. Gidiyorum ben. Hoşçakal" yazıp 11. kattan atlayarak intihar etti.
Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi İsmail Beliğ Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan sitenin 11. katında oturan Emrah Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle 11. katın merdiven boşluğu penceresinden aşağı atladı. Beton zemine düşen Emrah Y.’yi görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Emrah Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Emrah Y.’nin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.

"Söylenecek söz yok. Gidiyorum ben. Hoşçakal"
Olayla ilgili çalışmaları sürdüren polis ekiplerinin ise Emrah Y.’ye ait evde üzerinde, "Yapamadım. Başaramadım. Seni seviyorum" yazılı not bulduğu öğrenildi.
Öte yandan, Emrah Y.’nin olaydan hemen önce sosyal medya hesabında Şebnem Ferah’ın ’Hoşçakal’ isimli şarkısını ve ’Söylenecek söz yok. Gidiyorum ben. Hoşçakal’ notuyla paylaşması dikkat çekti.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Emrah Y.’nin cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

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